酸韓國瑜接中常委 台灣基進：心根本不在高雄
高雄市長韓國瑜答應出任國民黨中常委，韓說，希望南部聲音讓國民黨決策階層聽見，是他接下這個角色的出發點與最大考量。台灣基進新聞部副主任張博洋則不以為然說，韓接中常委是凸顯他的心根本不在高雄。
張博洋談到，國民黨主席江啟臣若要讓黨「啟程」，要先了解國民黨這輛車怎麼開，百年大黨的主席因為章程沒搞清楚而被內政部退件，「滿掉漆的！」
張博洋說，韓國瑜面對6月罷韓危機，竟然接了國民黨中常委，說要讓國民黨聽到南部的聲音，但韓卻連身邊的高雄市民怒吼都聽不到。
張博洋表示，指定中常委需要具備縣市首長的身分，但韓國瑜面臨被罷免危機，呼籲江啟臣應該多找幾位縣市首長當備胎。
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