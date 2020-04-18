酸韓國瑜接中常委 台灣基進：心根本不在高雄

高雄市長韓國瑜答應出任國民黨中常委，韓說，希望南部聲音讓國民黨決策階層聽見，是他接下這個角色的出發點與最大考量。台灣基進新聞部副主任張博洋則不以為然說，韓接中常委是凸顯他的心根本不在高雄。

張博洋談到，國民黨主席江啟臣若要讓黨「啟程」，要先了解國民黨這輛車怎麼開，百年大黨的主席因為章程沒搞清楚而被內政部退件，「滿掉漆的！」

張博洋說，韓國瑜面對6月罷韓危機，竟然接了國民黨中常委，說要讓國民黨聽到南部的聲音，但韓卻連身邊的高雄市民怒吼都聽不到。