謝志偉：德國政府不等於德國人 就像黨不等於國一樣

台灣捐口罩給德國，德國政府發言人在記者會上卻說感謝「其他國家」幫助，說不出台灣兩個字；我駐德國代表謝志偉今天首度回應，他說德國之前代表歐盟在世衛替台灣發言，德國籍的歐盟執委會主席也在推特謝謝台灣，謝志偉和德國陸續簽署了好幾個備忘錄等，謝志偉認為，「德國」不等於「德國政府」，「德國政府」不等於「德國人」，「就跟黨不等於國一樣」。

謝志偉說，他曾當過一年的政府發言人，他知道有些事如果處理不當，後果多半堪慮，這次的事情可能就是這樣，但他這麼說不是要幫德國政府發言人「脫罪」，他說有些人把德國政府發言人比成日前接受香港媒體訪問，聽到台灣就沉默的世衛助理秘書長艾爾沃德，這個類比根本天差地遠，「這位政府發言人背後的德國對台灣的作為能拿來和世衛組織作掉台灣等惡行相提並論嗎？」

謝志偉說，約兩個月前，德國代表歐盟27國在世衛值執委會為台灣發言，德國籍的歐盟執委會主席馮德萊在推特謝謝台灣的口罩，而謝志偉從去年八月到今年年初，和德國駐台代表分別在台北和柏林簽署了包括「駕照互相𠄘認」等共六個備忘錄及恊議等。

謝志偉說，德國政府發言人說不出台灣，可能是德國政府對台灣捐贈口罩如何表達謝意，已另有決定或討論中，當時回應，人、時、地都不宜，或是還沒決定，也許決定不說謝謝，「但這和人情義理有衝突，於是就卡喉嚨」。

謝志偉說，他前天又和同事開了四百多公里去台灣捐贈的一百萬個口罩的倉儲，並確認口罩都已安全送往十六邦給第一線的醫護人員使用了，國會議員Frank Müller-Rosentritt開了一百公里的車程和他會合，其他幾位議員則因倉儲公司防疫考量，則以電話、簡訊表達由衷的感謝，「他，就是德國的一部分，我，就是台灣的一部分」；謝志偉說，「德國」不等於「德國政府」，「德國政府」不等於「德國人」，就跟「黨」不等於「國」一樣。