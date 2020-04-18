接國民黨中常委 韓國瑜：讓南部聲音被聽見

國民黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記，遭內政部退件，原因是內政部認為國民黨未設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，不符黨章規定。黨中央急覓縣市長擔任指定中常委，盼早日獲准變更登記，一周前聯繫高雄市長韓國瑜，韓答應接任中常委。對此，韓國瑜今天上午說，希望南部聲音讓國民黨決策階層聽見，是他接下這個角色的出發點與最大考量。

黨內人士認為，韓國瑜等4位縣市長得知黨面臨難題，允諾接任中常委，展現對黨的情義，尤其韓目前面臨市政、罷免案兩頭燒，處境艱辛，仍願意「拔刀相助」，都讓黨內人士感動。