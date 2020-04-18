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防疫措施傷經濟 英國教育業最慘

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
英國經濟受疫情重創，尤以教育業最慘，營建和觀光餐飲業次之。美聯社
英國經濟受疫情重創，尤以教育業最慘，營建和觀光餐飲業次之。美聯社

受新冠肺炎疫情影響，英國經濟受重創，尤以教育業最慘，營建和觀光餐飲業次之。

衛報報導，根據英國財政部預算辦公室（ORB）的估計，如果居家避疫措施持續達3個月，第2季國內生產毛額（GDP）可能萎縮35%，失業人口將暴增200多萬人。

ORB分析指出，英國各行各業裡，此次危機來襲，教育業的狀況最嚴峻--其中以大專院校的感受最深--產出估計銳減90%。由於來自中國大陸和其他國家的國際學生取消註冊，數百名約聘職員已遭解聘。

遊說團體英國大學協會（Universities UK）日前提出警告，高達69億英鎊（近台幣2593億）的學費收入恐流失，因為非英國和非歐盟學生今年和英國「保持距離」。

在教育行業，有超過半數的職員簽的都是不穩定的雇用契約，因此特別弱勢。英國各大學已呼籲當局提供數十億英鎊的研究和紓困經費。

觀光餐飲和營建業的產出也將分別萎縮85%和70%。為防堵疫情，餐館在內的觀光服務商家被迫關閉，來客預訂量降至零。經濟學家警告，該產業會發現明年也很難恢復損失掉的產出。該產業有逾300萬勞工，許多人僅領取低薪，如果雇主決定裁員而不選擇政府提出的無薪假補助計畫，這些勞工將受重創。

至於營建業，儘管部分工地持續施工，如核電廠和鐵路工程，但建商的大部分工地都已喊停。

另外，製造業也受傷不輕，產出減幅達55%；批發零售和汽車業減50%；運輸和倉儲少35%；為了保持社交距離，現在沒人看屋，房地產業進入冷凍期，產出下滑20%。

目前，英國內閣正承受來自各界的沉重壓力，要求提出解除管制策略，鬆綁為防疫制定的嚴格社交和商業活動規範，以挽救經濟。

英國 社交距離

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