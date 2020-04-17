蔡總統推特破百萬 影片中有亮點

蔡英文總統推特帳號追蹤人數在近日突破一百萬人，今晚也錄製一支影片，說明社群對她及台灣的重要意義。眼尖的網友發現，蔡總統在總統府辦公室錄製這一支影片，桌上有一個寫著「Taiwan Can Help」字樣的杯子，是政府在此次防疫所使用的口號，也藉此機會再次向國際宣傳台灣可以為台灣防疫做出貢獻。

蔡英文總統在影片中表示，「台灣想要參與世界。社群媒體提供一個自由開放的平台，讓我們與全球對話。」達成這個里程碑的同時，我們也正遭逢空前未有的挑戰，「社群媒體讓我和台灣人民溝通，也促進了台灣和世界的連結。」 蔡英文總統推特帳號追蹤人數在近日突破一百萬人，今晚也錄製一支影片，說明社群對她及台灣的重要意義。影片中的杯子寫有「Taiwan Can Help」字樣，成為一大亮點。照片翻攝自總統臉書。