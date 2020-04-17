聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡總統推特破百萬 影片中有亮點
蔡英文總統推特帳號追蹤人數在近日突破一百萬人，今晚也錄製一支影片，說明社群對她及台灣的重要意義。眼尖的網友發現，蔡總統在總統府辦公室錄製這一支影片，桌上有一個寫著「Taiwan Can Help」字樣的杯子，是政府在此次防疫所使用的口號，也藉此機會再次向國際宣傳台灣可以為台灣防疫做出貢獻。
蔡英文總統在影片中表示，「台灣想要參與世界。社群媒體提供一個自由開放的平台，讓我們與全球對話。」達成這個里程碑的同時，我們也正遭逢空前未有的挑戰，「社群媒體讓我和台灣人民溝通，也促進了台灣和世界的連結。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言