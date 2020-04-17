【即時短評】從張經義看見身在曹營心在漢也是罪

張經義，出生於雲林縣二崙鄉，新北市板橋高級中學畢業、政治大學新聞學學士－這是網路上查詢得來的資料，顯示張經義就是台灣人。

如此「台灣」的背景，不管是誰點名問他：從哪裡來？相信最直覺的答案都是，「我來自台灣」。然而，這樣理應從容的答案卻依然被台灣人撻伐，只因他在中國媒體工作。

白宮記者會上，美國總統川普點名問，你是從哪裡來？張經義回答台灣人，多少有點勇敢吧？那是完全可能被中國上級放大質疑，讓人丟工作的舉動，但他仍舊回答台灣人，堪稱不忘本，卻未能得到應得的評價。

不知是出於妒忌，還是防疫有成，因而忽然湧出的優越感，台灣人在網路上開罵。倒想請教「台灣價值」最足的網友大人們，難道張經義應該昧著良心說：我是中國人，台灣人才甘心？

那請問那麼多明星在中國大陸工作，分明台灣土生土長，仍動不動宣稱自己是中國人，國內輿論忍氣吞聲，偶爾喊喊抵制，卻健忘得快，最後依然個個仰慕、個個崇拜，差別待遇，又是什麼道理？

再說，按照相同邏輯，是不是人在日本企業工作，就得自稱日本人？在荷蘭企業工作，就得自稱荷蘭人？在美國企業工作，就得自稱美國人？曾幾何時，企業凌駕國族身份，與「移民」畫上等號？

若要說人家是賣國賊，罵得那麼難聽成「吳三桂」，不知有無掌握證據，抓得人家叛國把柄？反而說得太過，一下子把蔡總統比做昏庸的崇禎皇帝，還沾沾自喜。

如今陸委會說要開罰，張經義自2014年即加入東方衛視，政府到底是慢半拍，還是民粹，大家自有公斷。反倒是整起事件彰顯出台灣民族主義的醜陋面貌，那是連「身在曹營心在漢」都不准有的狹隘－敵友不分，看見顏色就開槍的愚昧。