聽新聞
test
0:00 / 0:00
《ESPN》資深王牌主播與蔡總統同校 蔡總統推特回應了
新冠肺炎疫情肆虐全球，世界各地職業運動比賽紛紛告停，唯獨中華職棒是世界少數可以正常比賽的職業球賽，包括《ESPN》資深王牌主播歐伯曼（Keith Olbermann）都為此關注中華職棒，還自曝自己和蔡英文總統是美國康乃爾大學同學，蔡總統稍早也在推特回應，並特地感謝他。
蔡總統說，來自世界各地的朋友大家好！謝謝你們熬夜或是早起跟我們一起為來自台灣的第一個打擊歡呼！「@KeithOlbermann我希望你今天也是一大早天亮就加入比賽直播」，「我聽說你也是康乃爾校友，世界真小！」
以下是蔡總統推特原文：
Hello to friends from all over the world! Thanks for staying up late or getting up early to cheer for the first hit with us in #Taiwan.
@KeithOlbermann I hope you’re joining us live bright & early for today's game, I heard you’re a Cornell alum as well, what a small world!
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言