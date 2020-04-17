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《ESPN》資深王牌主播與蔡總統同校 蔡總統推特回應了

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
《ESPN》資深王牌主播歐伯曼（Keith Olbermann）自曝自己和蔡英文總統是美國康乃爾大學同學，蔡總統稍早也在推特回應，並特地感謝他。照片翻攝自總統推特。
《ESPN》資深王牌主播歐伯曼（Keith Olbermann）自曝自己和蔡英文總統是美國康乃爾大學同學，蔡總統稍早也在推特回應，並特地感謝他。照片翻攝自總統推特。

新冠肺炎疫情肆虐全球，世界各地職業運動比賽紛紛告停，唯獨中華職棒是世界少數可以正常比賽的職業球賽，包括《ESPN》資深王牌主播歐伯曼（Keith Olbermann）都為此關注中華職棒，還自曝自己和蔡英文總統是美國康乃爾大學同學，蔡總統稍早也在推特回應，並特地感謝他。

蔡總統說，來自世界各地的朋友大家好！謝謝你們熬夜或是早起跟我們一起為來自台灣的第一個打擊歡呼！「@KeithOlbermann我希望你今天也是一大早天亮就加入比賽直播」，「我聽說你也是康乃爾校友，世界真小！」

以下是蔡總統推特原文

Hello to friends from all over the world! Thanks for staying up late or getting up early to cheer for the first hit with us in #Taiwan.

@KeithOlbermann I hope you’re joining us live bright & early for today's game, I heard you’re a Cornell alum as well, what a small world!

新冠肺炎 直播 疫情

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