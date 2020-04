《ESPN》資深王牌主播與蔡總統同校 蔡總統推特回應了

新冠肺炎疫情肆虐全球,世界各地職業運動比賽紛紛告停,唯獨中華職棒是世界少數可以正常比賽的職業球賽,包括《ESPN》資深王牌主播歐伯曼(Keith Olbermann)都為此關注中華職棒,還自曝自己和蔡英文總統是美國康乃爾大學同學,蔡總統稍早也在推特回應,並特地感謝他。

蔡總統說,來自世界各地的朋友大家好!謝謝你們熬夜或是早起跟我們一起為來自台灣的第一個打擊歡呼!「@KeithOlbermann我希望你今天也是一大早天亮就加入比賽直播」,「我聽說你也是康乃爾校友,世界真小!」

以下是蔡總統推特原文:

Hello to friends from all over the world! Thanks for staying up late or getting up early to cheer for the first hit with us in #Taiwan.

@KeithOlbermann I hope you’re joining us live bright & early for today's game, I heard you’re a Cornell alum as well, what a small world!