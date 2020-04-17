零確診 糧食充足 蔡英文：稻米生產庫存可供消費28個月

新冠肺炎疫情肆虐，但台灣連兩日零新增確診案例，蔡英文總統在臉書上表示，零代表沒有，也代表全民同心協力的成果，並指國內糧食存量安全無虞。

蔡英文說，在振奮人心的日子，她還要跟大家說，今天她到嘉義視察公糧倉庫，在滿滿的公糧庫存前，有兩個訊息要告訴大家：

一是糧食安全無虞，大家不用擔心。稻米生產及庫存充足，可供全國消費至少28個月。蔬菜、水果、肉類、雞蛋，也都保證價格合理、供應充足。多餘的稻米，還可以拿來製作防疫酒精或援助外國。

二是呼籲國人多吃國產農產品。她表示，台灣在地食材最新鮮，多吃有益健康，又能支持農民穩定內需市場、提升台灣糧食自給率。

蔡總統表示，不論是醫療公衛還是糧食安全，都有信心，在疫情的考驗下，台灣依然能維持好表現。