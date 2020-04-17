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張經義恐遭開鍘 柯文哲：大陸工作的人逃回來算了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午在市議會備詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午在市議會備詢。記者楊正海／攝影

大陸上海東方衛視駐白宮記者張經義，日前在白宮例行記者會回答美國總統川普自己來自台灣，之後不僅成為兩岸網友爭辯的話題，我陸委會昨天也以張違反兩岸條例為由將進行查處。對此，台北市長柯文哲下午在市議會備詢，國民黨議員張斯綱問柯對此事的看法，柯文哲直言，整個過程太多主觀解釋，如果要這樣，開始呼籲大陸工作的人，趕快逃回來算了。

柯文哲質詢時，張斯綱問柯，怎麼看待陸委會開鍘張經義，柯稱他不知細節要回去看看，僅知道有這個案子，張斯綱說，這是登在報紙頭版的新聞，柯才說，其實人與人之間保持善意就好，不要太民粹。

柯還說；他認為陸委會在判定過程中太多主觀解釋，說你有罪時就有罪，如果這樣，呼籲我們台灣人在大陸趕快逃回來算了。

柯文哲 陸委會 白宮

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