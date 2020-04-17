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民進黨台中市黨部主委改選 僅1人登記

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市黨部黨職改選今日截止登記領表。圖／民進黨台中市黨部提供
民進黨台中市黨部黨職改選今日截止登記領表。圖／民進黨台中市黨部提供

民進黨台中市黨部黨職改選今日截止登記領表，登記主委參選人除市議員李天生登記外，無其他人登記，另外，全國黨代表有39人登記、市黨代表104位、原住民代表1位、執行委員23位、評議委員11位。

民進黨台中市主任委員、全國黨代表、市黨代表5月24日舉辦投票，而執行委員、評議委員則於6月28日在市黨部舉辦改選。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，此次民進黨台中市黨部黨職改選，將選出主任委員1名、全國黨代表31位、以及市黨員代表75+1（原住民)、執行委員16位、評議委員9位，評議委員的部分，由9席評委推選出評委召集人。

民進黨台中市黨部黨職改選今日截止登記領表，登記主委參選人除了市議員李天生登記外，無其他人登記。圖／民進黨台中市黨部提供
民進黨台中市黨部黨職改選今日截止登記領表，登記主委參選人除了市議員李天生登記外，無其他人登記。圖／民進黨台中市黨部提供

民進黨 台中市 原住民

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