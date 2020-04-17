民進黨台中市黨部主委改選 僅1人登記

陸委會要罰在上海東方衛視擔任記者的張經義，原因是上海東方衛視是黨政務系統所屬事業單位，大陸有「黨官媒都要姓黨」的最高指導原則，張經義涉嫌違法。宣布一出質疑聲浪不斷，大陸媒體在不同程度均受中共宣傳部管制，是否表示國人都不得赴陸從事媒體工作？同樣地，有許多台灣人受雇於大陸地方衛視擔任工作人員與製作，依照「黨官媒都姓黨」，陸委會罰張經義，不罰其他人道理何在？

2020-04-17 18:58