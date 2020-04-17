民進黨台中市黨部主委改選 僅1人登記
民進黨台中市黨部黨職改選今日截止登記領表，登記主委參選人除市議員李天生登記外，無其他人登記，另外，全國黨代表有39人登記、市黨代表104位、原住民代表1位、執行委員23位、評議委員11位。
民進黨台中市主任委員、全國黨代表、市黨代表5月24日舉辦投票，而執行委員、評議委員則於6月28日在市黨部舉辦改選。
民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，此次民進黨台中市黨部黨職改選，將選出主任委員1名、全國黨代表31位、以及市黨員代表75+1（原住民)、執行委員16位、評議委員9位，評議委員的部分，由9席評委推選出評委召集人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言