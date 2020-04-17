祥富水產員工頓失業 桃市勞動局籲業者速出面

祥富水產昨晚深夜驚傳倒閉，桃園市3家分店將近4、50名員工受害，年終、薪資迄今無下文，市府勞動局今天下午邀集員工召開勞動權益說明會，協助員工申請勞資爭議調解、申請失業給付等。由於祥富高層迄今仍無人出面說明，勞動局呼籲事業單位應盡速出面處理積欠員工的薪資及資遣費，善盡企業責任，避免員工權益受損。

桃園市勞動局昨晚接獲祥富水產無預警歇業消息，一早就派員到祥富水產中壢SOGO店、桃園家樂福經國店及集團所屬八百丼遠百店訪視，確認該公司所屬桃園分店均已關閉，並有積欠員工薪資及資遣費等情形。

市議員余信憲也接獲多名員工陳情，今天帶員工到市府勞動局陳情，他說，因為業者無預警歇業，原本說好的年終，以及3、4月薪資都沒發放，員工本來要繳房租、水電費或卡費都沒下落，相當著急。

市府勞動局下午1點在勞動育樂中心舉行勞動權益說明會，允諾後續勞動局也會加快行政流程，確保員工權益。