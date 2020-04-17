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政院拍板簡易小額貸款 受創中小型企業可申請利息補貼

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
政委龔明鑫 (圖／行政院提供)
政委龔明鑫 (圖／行政院提供)

行政院長蘇貞昌今拍板小規模營業人小額簡易貸款，凡小規模營業人貸款在50萬元以下，可用簡易式信用評分表取代財務比率評估，強調3個工作天內便可核貸下來。另外，若證明平均營業額減少達15%，可申請利息補貼。政委龔明鑫表示，下周一仍要開會討論，最快周二可以上路。

金管會主委顧立雄昨表示，針對民間反應紓困申貸手續繁複，需要提供諸多證明、報表等，同時也有部分小型、微型企業沒有401報表，擬針對50萬元以下的申貸案，推動簡易式信用評分表，來替代相關報表，達到快速核貸的目的。顧立雄表示，只要貸款金額不超過50萬元，可在年利率1％的範圍內，做快速簡易的方式核貸，以達到加速核貸速率的目標。

龔明鑫今於「紓困挺製造 一起度難關」記者會中表示，蘇揆已經拍板，擬最快下周上路。他指出，小規模營業人的定義為「有稅籍登記，且每月銷售額未達使用統一發票的營利事業」，並稱現符合家數有49萬5727家。

龔明鑫表示，小額貸款的貸款額度最高為50萬元，提供10成信用保證，免收保證手續費，貸款年利率為1%；銀行將提供單一窗口諮詢，目標在3天內核貸。他指出，小額貸款簡化核貸流程，以「簡易評分標準表」，取代財務比率評估，同時免提供擔保品及保證人。

另外，龔明鑫也指出，申貸企業如為受疫情影響中小型企業，檢具證明平均營業額減少15%，還可申請利息補貼0.845%。

在時程部分，龔明鑫表示，下周一仍要討論最後細節，最快周二可以上路。

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