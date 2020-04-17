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中選會通過罷韓案 6月6日舉行投票

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中選會：韓國瑜罷免案成案 6月6日投票

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
面對聲請被駁回，高雄市長韓國瑜說，我的心很平靜，尊重法院裁定。聯合報資料照片
面對聲請被駁回，高雄市長韓國瑜說，我的心很平靜，尊重法院裁定。聯合報資料照片

中央選舉委員會今天舉行委員會議，審查通過高雄市長韓國瑜罷免案並宣告該罷免案成立，決議罷免案於6月6日舉行投票。

【中央社／台北17日電】

中選會今天下午召開委員會議，確定高雄市長韓國瑜罷免案成案，罷免投票將在6月6日舉行。

公民團體發起罷免韓國瑜，高雄市選舉委員會4月7日公布二階連署書審查通過，市選委會已將連署人名冊送中央選舉委員會，今天下午中選會召開委員會議審查。

韓國瑜認為罷韓案偷跑，日前聲請停止執行。台北高等行政法院今天認為，沒有急迫到非得跳過訴願先行程序，而立即為暫時性保護措施必要性，裁定聲請駁回。本案可抗告。

罷免 韓國瑜

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