館長廣告被罰60萬 柯文哲：雖是朋友我也沒辦法

網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰股份有限公司，在網路上刊登乾洗手產品廣告，因涉及醫療效能遭檢舉，被北市衛生局依違反藥事法開罰60萬元；陳之漢事後在網路上罵北市府「王O蛋」，對此，北市議員王欣儀今天議會質詢台北市長柯文哲，問柯是否追究館長公然侮辱公署的行為，還是為了選舉怕得罪館長；柯則不願正面回答，強調開罰是有人檢舉「沒辦法」。

王欣儀表示，防疫期間很多廠商推出乾洗手產品，但有些刊登宣稱療效的違規廣告，被衛生局裁罰，衛生局本於職責，保護民眾健康安全開罰、依法行政，卻被業者（網紅「館長」陳之漢）怒罵「王八蛋」。

隨後王欣儀也播放陳之漢在網路上罵北市府的影片，出現「王O蛋」字眼，還有「你開我給你開，盡量開」，陳之漢更揚言要以這個罰例做申訴，「你敢開我單，你準備每一家都開」、「我違法了嗎？」。

王欣儀問柯文哲，很多民眾、網友質疑是涉及公然侮辱公署，對於公務人員受辱、受到威脅，「市政府可以接受這樣的言論，讓衛生局被罵王八蛋嗎？」

柯文哲表示，館長雖然是朋友，但有人檢舉我們還是要辦、依法行政，罰60萬我也沒辦法。

王欣儀說，就算沒檢舉，衛生局也會依法巡查對不法開罰，這不是檢舉的問題吧？市府究竟會不會追究陳之漢公然侮辱公署的行為？

柯文哲則說「這個是他（館長）的個人行為，我還是要先聲明，我們沒有故意去罰誰」，罵完了還是要罰，市府會發個新聞稿說明，有人檢舉就開罰。對於追不追究公然侮辱公署的行為，柯則沒有正面回應。