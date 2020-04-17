聽新聞
test
0:00 / 0:00
籲銀行專心紓困 蘇貞昌：不必跟民進黨派系頭人做公關
新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，他時隔一年，再次召集公股行庫董事長、總經理來行政院開會。
他強調，扶助受疫情衝擊的經濟，跟防疫一樣重要。政府已經推出許多紓困措施，像是基層弱勢發現金，錢下禮拜三就會入帳，中小企業週轉融資的需求。他也要求公股銀行盡力配合。他表示這次新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，政府各部會跟銀行會跟大家齊心同命，專心做本業，紓困救產業，一起挺台灣經濟度過寒夜。
而蘇貞昌在會中則叮嚀公股銀行，中央銀行已經降息，各銀行也可以大大降息、還本暫停、到期續貸、這時期的手續費和帳戶管理費免收，以及准貸要快一點。除此之外，蘇貞昌也說，希望各銀行多用一點時間跟客戶往來，「不必跟民進黨派系頭人做公關，」專心做銀行業務、配合政府政策，「業績做出來才是王道」。
據了解，為「接地氣」，了解紓困貸款狀況，各部會日前也派出「神秘客」考核銀行辦理的效率，蘇揆今也針對回報的問題，向公股銀行做詢問。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言