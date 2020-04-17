監委指稱浩鼎案檢方有違失 促請法務部檢討改進

中研院前院長翁啟惠2017年捲入浩鼎案，被士林地檢署依貪汙治罪條例起訴，前年一審宣判無罪，檢方決定不上訴。監委王幼玲、蔡崇義今天舉行記者會表示，翁啟惠最後雖獲無罪判決，仍造成其等名譽、隱私、工作、身心壓力等嚴重損害，顯示檢察官對貪汙案件之偵查、限制出境、起訴等，攸關被告公務員聲譽，應以更謹慎的態度辦理並嚴守偵查不公開原則，保障民眾權益。

王幼玲表示，檢察官偵辦浩鼎案期間，因偵辦人員涉嫌洩漏案情，新聞媒體大幅報導偵查案情內容，讓社會大眾對被告或犯罪嫌疑人產生預斷，影響其受公平審判的權利，法務部及所屬機關應檢討改進。

蔡崇義說，翁啟惠是諾貝爾獎候選人，也是知名學者，對台灣在國際的曝光率、吸引外資人才來台有很大幫助，這次的案子雖然判翁無罪、還他清白，卻很難還給他名譽。

蔡崇義指出，翁啟惠在疫苗研發領域相當出色，是國際認定的人才，檢方卻輕易把他起訴，恐造成日後海外人才不敢歸國服務，希望藉此機會向國外人才喊話，台灣已走向嚴謹法律的正途，不會再這樣糟蹋他們了。