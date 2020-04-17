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開鍘張經義不罰吳茂昆？民眾黨團籲陸委會標準一致

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
在中國大陸媒體任職的張經義因答來自台灣，引發爭波。圖／取自白宮直播截圖
在中國大陸媒體任職的張經義因答來自台灣，引發爭波。圖／取自白宮直播截圖

陸委會副主委邱垂正昨援引「兩岸人民關係條例」規定，擬對東方衛視記者張經義開罰。民眾黨立院黨團今天發出聲明稿表示，張經義擔任東方衛視記者要受罰，但曾於大陸一級官方學術機關擔任顧問的前教育部長吳茂昆竟不違法，還可以擔任中央部會首長，政府應該要標準一致，對此公開說明。

民眾黨團表示，陸委會依據兩岸人民關係條例開罰，但東方衛視並未明列陸委會之公告中。依據兩岸人民關係條例第三十三條第二項，台灣地區人民、人民、法人、團體或其他機構，禁止擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，陸委會再依據該條之事項公告禁止機構；東方衛視是否屬於事項中直屬機構，陸委會應先有會商程序並公告，而非放棄主管機關之權責，在尚未提出事實依據會商公告，就逕行宣稱開罰，此舉明顯違反條文中「公告禁止」之法律精神。

民眾黨團指出，若東方衛視屬於大陸黨政軍機構，曾擔任中國大陸一級官方學術吳崑茂卻不違法，不用受罰，呼籲陸委會若要開罰應標準一致，有違反規定行為者全面開罰，而不是針對單一個案處理。

民眾黨團也質疑，上海東方衛視製播的帶狀節目例如中國達人秀、中國夢之聲等，聘請台灣義仁擔任評審，餐與該電視台眾多藝人、工作人員是否有違法的疑慮，陸委會應該要標準一致，一併清楚說明。

陸委會 民眾黨 吳茂昆 邱垂正

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