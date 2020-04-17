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國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

鄭麗君存款縮水3800萬 仍超過1億元

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
文化部長鄭麗君。 圖／本報系資料照
文化部長鄭麗君。 圖／本報系資料照

監察院今天公布最新一期廉政專刊，文化部長鄭麗君與丈夫沈學榮共同申報存款1億2788萬5256元，雖較上期減少3800多萬元，仍超過1億元；另申報有土地2筆、建物4筆，與價值約8.88億元的債權。

第159期廉政專刊指出，鄭麗君夫婦共同申報的土地與建物都位於台北市大安區，除了存款與債權，也申報價值約1億多元股票交付信託。和上次回申報相比，鄭麗君除了存款減少了3800多萬元，債權也減少3100多萬元。

金管會主委顧立雄與妻子經濟部次長王美花申報土地2筆，建物8筆，皆位於台北市北投區，存款834萬餘元，有價債券近350萬元；另申報有珠寶、古董、字畫等其他財產共576萬元。

金管會主委顧立雄與妻子經濟部次長王美花則申報有位於台北市北投區的土地2筆，建物8筆，房地產總價額為1億3800萬元，存款834萬1373元，有價債券349萬467元。顧立雄夫婦另申報珠寶、古董、字畫等其他有相當價值的財產共576萬元，包括一支110萬元的手錶與沈東榮、鄭自才、楊興生等畫家畫作。

客委會主委李永得與妻子民進黨立委邱議瑩申報存款1356萬2027元，有高雄的土地3筆、建物2筆，另有債務500萬2556元。

北市 顧立雄 鄭麗君

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