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風向變了回不去？英法同步質疑「中國隱瞞疫情真相」

國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

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連續2天確診數「掛蛋」 陳時中：可以說疫情趨緩

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心4月17日記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，可以說「疫情趨緩」，但得持續維持社交距離、勤洗手才能維持成果。 記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心4月17日記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，可以說「疫情趨緩」，但得持續維持社交距離、勤洗手才能維持成果。 記者陳雨鑫／攝影

我國自本周二起，新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，4月14日、16日再度出現單日零確診後，指揮中心今再次宣布，國內無新增確診個案，這不僅是4天內第3度「掛蛋」，也是國內睽違39天連續二日零確診；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於這項成績，可以說「疫情趨緩」，但得持續維持社交距離、勤洗手才能維持成果。

陳時中表示，對於這項成績，目前可以講「疫情開始趨緩」，目前我國本土案例都維持在0或1個案例，現在看來我們的疫情屬於「平穩」，現在也期待往這個方向守好，不過國人千萬不能鬆懈，包含生活基本規範，社交距離、勤洗手等，才能把這樣的成果維持下來。

至於有國家提到台灣的治癒率高，但國外的排名台灣卻是位居第七名，且比中國還低；陳時中表示，當時看到這項排名也嚇一跳，排在台灣前面的國家，不管是感染數或是百萬人口比例、死亡人口等，都比台灣高非常多。

陳時中表示，他也看了該排名的指標，發現那些指標都是疫情發展過程的指標，不是結果的指標，即使防疫結果做得再好，在那個指標中，也沒辦法顯露不出來。

疫情 陳時中 社交距離

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