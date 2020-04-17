連續2天確診數「掛蛋」 陳時中：可以說疫情趨緩

我國自本周二起，新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，4月14日、16日再度出現單日零確診後，指揮中心今再次宣布，國內無新增確診個案，這不僅是4天內第3度「掛蛋」，也是國內睽違39天連續二日零確診；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於這項成績，可以說「疫情趨緩」，但得持續維持社交距離、勤洗手才能維持成果。

陳時中表示，對於這項成績，目前可以講「疫情開始趨緩」，目前我國本土案例都維持在0或1個案例，現在看來我們的疫情屬於「平穩」，現在也期待往這個方向守好，不過國人千萬不能鬆懈，包含生活基本規範，社交距離、勤洗手等，才能把這樣的成果維持下來。

至於有國家提到台灣的治癒率高，但國外的排名台灣卻是位居第七名，且比中國還低；陳時中表示，當時看到這項排名也嚇一跳，排在台灣前面的國家，不管是感染數或是百萬人口比例、死亡人口等，都比台灣高非常多。

陳時中表示，他也看了該排名的指標，發現那些指標都是疫情發展過程的指標，不是結果的指標，即使防疫結果做得再好，在那個指標中，也沒辦法顯露不出來。