巴西11人傳用奎寧喪命 張上淳：我國建議劑量相對安全

美國總統川普倡議使用奎寧類藥物治療新冠肺炎，但美國疾病管制局（CDC）卻在4月7日悄悄將建議醫師使用奎寧指南撤除；巴西近期發表一個小型臨床試驗結果，有11名確診案例連續6天使用奎寧類藥物後死亡；中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，各國建議使用量不同，但我國的建議量是相對安全且恰當的劑量。

張上淳表示，當初將奎寧類藥物納入治療暫行指引中就已經就知道，奎寧類藥物可能會出現心臟的副作用，加上這些患者若是本來就有一些疾病，會讓該副作用加深，特別是劑量有影響。過去有些國家使用較高劑量，也有合併其他藥物治療方式。

張上淳表示，奎寧類藥物是風濕免疫疾病常用藥物，專家小組也諮詢風濕免疫科的醫師，加上諮詢藥物動力學專家，因此國內是比較恰當安全的建議使用方式；目前國內提出的指引，有要求醫師告知病人相關風險，現在依照建議的劑量使用，目前還沒有遇到有副作用狀況出現。

張上淳表示，要有群體免疫至少要六、七成的人感染才有集體免疫的效果。