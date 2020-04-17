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【即時短評】正名案照妖鏡 照出民進黨自我矛盾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
華航、護照更名公決案風波持續。圖／本報系資料照
華航、護照更名公決案風波持續。圖／本報系資料照

華航護照更名公決案風波持續，民進黨在院會就要處理的前夕，突然拋出二案的黨團版本，華航案將原提案對「正」名改為「改」名；護照案更是從明確的更改護照封面及內頁國名的訴求，改為虛無飄渺的「行政部門研擬護照之台灣辨識度」。正名案根本就是一面照妖鏡，照出民進黨的言行與立場像月亮，初一、十五不一樣。

護照更名案雖是在野黨立委陳柏惟提出，但是由民進黨團在程序委員會排入院會議程；在行政部門陸續定調執行有困難後，綠營才在今天拋出彈性的版本作為應對，綜觀議題發展過程，民進黨無疑是自陷險境；縱使綠委一頭熱，到頭來，還是要屈就於整體大局考量，為執政穩定作出退讓。

華航案也是如此，問及對華航更名的態度，綠委沒有人是不贊成的；但回頭看黨團版修正動議內容，不僅在用字遣詞加上溫和保守的「評估」二字，「正」名也變成了相對平和的「改」名，反映出了理想與現實的拉扯妥協，終究無法捍衛長期堅持的意識形態。

國民黨團書記長蔣萬安日前表態，在護照、華航更名議題上，不會再當民進黨的剎車皮，不再替綠營改革不力背黑鍋；此舉擺明了就看當家的敢不敢鬧事。

如今看來，再度全面執政的蔡政府在面對牽涉主權爭議的議題上，的確相當如履薄冰；但連著重宣示意義、不具有強制力的公決案都不敢通過，有符合過去每逢選舉就高喊的「台灣價值」嗎？2007年民進黨全代會通過的「正常國家決議文」，還算數嗎？

民進黨 護照 華航

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