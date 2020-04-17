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任職東方衛視記者遭罰 府方人士：中國官媒就有問題

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

中國大陸「東方衛視」記者張經義，日前在白宮記者會上稱「來自台灣」，引發討論。由於東方衛視隸屬上海市委及上海人民政府，陸委會副主委邱垂正援引「兩岸人民關係條例」規定，指出會儘速對張經義開罰。府方人士則表示，如果是在民間媒體任職就沒有問題，不過要是媒體明打著官方招牌，「那就有問題」。

針對台灣人張經義在中國東方衛視擔任記者，陸委會表示，違反「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關 (構) 、團體之職務或為其成員。」

府方人士表示，東方衛視屬於上海市政府底下的一個單位，雖然對岸媒體皆歸政府管，但東方衛視是屬於官方性質比較濃厚的媒體，張在其中任職，顯然違反兩岸條例的規範。

府方人士指出，雖然對岸媒體多少都帶有官方色彩，但還是有分，若打著民間招牌就沒有問題，但如果連招牌都是官方的，那就有問題。至於張經義的例子是否代表，未來台灣人都不能在中國官方媒體工作，他則表示，還要再討論，權責在陸委會。

上海 陸委會 台灣人

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