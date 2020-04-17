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家長投票不擔心 未來六歲以下兒童可帶進投票所

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

立法院今天三讀通過「總統副總統選罷法」及「公職人員選罷法」部分條文修正案，明定未來選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，身障朋友投票需要人陪同，擴大至不一定是家屬也能協助投票。

民進黨立委管碧玲說，她有一個兩歲的孫女，今年選舉時，女兒看到很多年輕媽媽在群組說因為小孩托給陌生人會哭鬧，因此放棄投票權，她這會期是內政委員會召集委員，看到有立委提案，立刻安排審查。

民進黨立委趙天麟說，今年年初大選時他帶著一家大小投票，想到如果自己是獨自帶著小孩投票的家長，勢必要在安全跟投票權間天人交戰，也看到很多年輕父母在網路上反映帶著孩子無法投票，讓他認為生養育友善要從「投」做起，今天三讀後，中選會今天會討論罷免高雄市長韓國瑜的案子，若通過今年罷韓投票就能適用，讓小孩一起感受民主嘉年華。

為營造友善投票環境，參考兒童及少年福利與權益保障法，不得使6歲以下兒童獨處的規定，三讀條文明定，增列選舉人及其照顧的6歲以下兒童，可進入投票所。

三讀條文明定，若身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，眼同協助或代為圈投，總統副總統選舉罷免法也明定，投票所應選擇具備無障礙設施的場地，若無符合規定的無障礙場地，應使用相關輔具或器材協助行動不便者完成投票。

另外為了避免選務受到影響，條文也明定，投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾，不服制止者，或是干擾開票或妨礙他人參觀開票不服制止者，主任管理員應會同主任監察員令其退出投開票所。

另外，除了行動電話、攝影機外，智能手錶及平板電腦等各式器材也有攝影功能，為保障秘密投票原則，三讀條文明定，除了執行公務，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置則不在此限。

投票 攝影

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