陸委會擬罰張經義 國民黨立委：台灣之光變罪魁禍首？

陸委會昨天表示，將以「兩岸人民關係條例」，對日前於白宮記者會上對美國總統川普提問的上海東方衛視記者、台灣人張經義開罰，引發議論。國民黨立委群起質疑民進黨政府是逢中就反，讓台灣之光變人人喊打的罪魁禍首。

國民黨立委鄭麗文表示，台灣人愈來愈有國際觀，才華可在全世界展現，有很多台灣人在中國大陸經商、就業；但他們的媒體都是官方所有，陸委會過度無限上綱朝最嚴格方向解釋，難道台灣人在這類機構任職就變成大陸公務員或黨員？

鄭麗文批評，陸委會的做法有點太過度解釋，不需要這樣懷疑自己人；行政院長蘇貞昌不是講大家都是台灣人，幹嘛這麼計較？

國民黨立委葉毓蘭也說，過去十幾廿年來，不只是張經義，有許多台灣人在大陸工作，若陸委會以東方衛視有共產黨資金，要作為處罰張經義標準，她不能苟同陸委會的決定；否則乾脆下個禁令，要台灣人以後絕對不要上大陸媒體。

葉毓蘭表示，張經義已在東方衛視工作多年，全球化時代每個人都在流動，沒有必要為了一個飄洋過海工作的台灣人做這樣的動作；對這麼倡導言論自由的中華民國來講，這樣箝制人民工作權非常不智，獵巫不必，他不是巫人或巫婆。

國民黨立委洪孟楷則表示，張經義是雲林鄉親，現在能在白宮對美國總統川普直接發問，在國際發光發熱，這一直是某種程度台灣之光，怎麼因為他的工作與中國大陸扯上邊，就成為民進黨政府喊打罪魁禍首？令人匪夷所思。

洪孟楷認為，民進黨不要雙重標準、逢中必反，尤其是自己子弟，應該少點責罵；如果要趙陸委會標準認定，不等於陸委會承認過去失職，沒有徹查清楚？

國民黨團書記長蔣萬安表示，全案應依法論法，個案認定有各種可能。