立院三讀國土法修法 縣市國土計畫期限延長

備受爭議的「國土計畫法」修法，在排除「行政院核定國家重大建設計畫」作為變更國土計畫事由後，僅延長國土規劃期程，今在立法院三讀通過，明定縣市國土計畫的擬訂及審議作業延1年、國土功能分區圖劃設作業延2年。

由於現行國土法規定，各縣市須訂出國土計畫的期限，至今年4月30日到期，但仍有多個縣市未完成訂定相關計畫，行政院日前通過修法草案，除了無限期延長各縣市通盤檢討期限，也在第15條中將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受通盤檢討的限制，可適時檢討變更，被在野黨和民間團體直指是「開後門」。

民進黨團由內政委員會召委管碧玲負責檢討修法條文，原擬在內政委員會提出修正動議，規劃為全國性國土計畫公告延長1年、地方性公告延長2年；同時，備受爭議的國土計畫法第15條修法，則強調不會「空白授權」，改正面表列，限縮在新能源、文化和農業。

但後來民進黨團考慮正值疫情時期，不願在立法院另闢戰場，決定提出民進黨團版本，不處理第15條修法。

立法院內政委員會日前審查「國土計畫法」修正草案，在最具爭議15條文部分，朝野達成共識不處理，內政部長徐國勇也表明態度「沒有要處理」；內政部同時在報告中說明，考量各界意見，多數委員共識不處理該條，內政部尊重委員審查結論，有關期限的45條條文中，內政部認為有其延長必要，並支持應明定期限。

就45條條文，朝野對於縣市計畫延期延期一年達共識，在國土功能分區圖的延長時限，各黨意見不同，經討論後，朝野同意縣市國土計畫延長一年，從原本的2年延長為3年，縣市國土功能分區圖由2年延長至4年，讓地方政府有時間協調。

立法院會今在處理討論事項時，在無異議情況下，三讀通過民進黨團「國土計畫法」版本。三讀條文明定，直轄市、縣市主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，公告實施直轄市、縣市國土計畫。此外，直轄市、縣市國土計畫公告實施後4年內，則應一併公告國土功能分區圖。