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2022贏回台北市 薛凌參選民進黨台北市黨部主委

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
前立委薛凌今天上午委託6位北市的女性里長代為登記，參選民進黨台北市黨部主委。記者楊正海／攝影
前立委薛凌今天上午委託6位北市的女性里長代為登記，參選民進黨台北市黨部主委。記者楊正海／攝影

民進黨地方黨部預計5月改選，台北市黨部主委陳正德不續任，本周進行主委選舉的領表、登記，今天下午截止。前台北市議員王孝維15日已完成參選領表登記，前立委薛凌今天上午委託里長代為完成登記，目前共有2人參選。

替薛凌登記參選的里長高毓紋表示，薛凌今天還在跑基層，委由6位年輕女性基層黨員到市黨部登記，意謂女力至上、年輕化象徵。

薛凌本人則是發聲明，說明參選的理由。她說，台北市有456里，2014年民進黨提名的里長共當選50席，2018年選舉只剩35席，議員席次也從27席掉到19席。2020年總統蔡英文在台北市得票率是53.65%，而民進黨的政黨票卻只有30.36%，民進黨的黨員曾在台北市有數萬人，雖然是民進黨執政，卻只有1.7萬名黨員。

她說，民進黨不只是選舉機器，市黨部更應該是深耕基層的發動機，年輕人從政的後盾，宣揚政策，市黨部主委需要是一個做事的人，分得清黑與白，不是候選人選舉的跳板，她參選黨部主委動機很單純，就是回饋民進黨，發展地方組織，做好2022贏回台北市的準備。

薛凌也提出她的訴求，一、堅持台灣主權，提升能見度，推動政黨外交；二，重視黨員權利，定期舉辦黨員聯誼活動，增加黨工職及基層黨員互動；三、深耕基層組織，2022里長選舉衝破百席；四、鼓勵年輕人從政，增加年輕選票認同感，定期舉辦講座及營隊；五、主委不支薪，區主任納入正式編制；六、12行政區設置各區黨部聯絡處。

民進黨 北市

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