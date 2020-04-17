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教保員體罰無法可管？綠委：將修法補正

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
立委賴品妤（左起）、吳思瑤、人本教育基金會執行長馮喬蘭、新北市議員戴瑋姍（右）陪同受害A童家長召開記者會，要求教育部修法可立即將施暴的教保員解聘。記者許正宏／攝影
立委賴品妤（左起）、吳思瑤、人本教育基金會執行長馮喬蘭、新北市議員戴瑋姍（右）陪同受害A童家長召開記者會，要求教育部修法可立即將施暴的教保員解聘。記者許正宏／攝影

人本教育基金會今天表示，新北市中和區某私立幼兒園蔡姓教保員因為幼童沒乖乖吃飯、畫畫，就體罰幼童，導致幼童前臂瘀青，詢問新北市教育局，得到的回覆是幼教法沒有規範教保服務人員，所以無法解聘老師；民進黨立委吳思瑤說，未來會把法補正。

人本教育基金會和民進黨立委吳思瑤、賴品妤、新北市議員戴瑋姍及陳情家長今天舉行記者會；基金會表示，今年2月，蔡姓教保員因為幼童沒有好好吃飯跟畫畫，就體罰導致幼童左前臂四處瘀青，家長發現後緊急就醫、驗傷，詢問老師，老師坦承施暴，沒想到事後把訊息收回，向幼兒園要求調閱監視影像，但園長說沒有監視器。

陳情家長表示，她看到孩子手臂上的瘀青，是深深的瘀青帶微血管破裂的紅色，孩子3歲多，有語言遲緩，無法陳述當天事情經過，但用盡一切口語告訴她手很痛，她帶孩子驗傷、報警及通報社會局、教育局，沒想到是惡夢的開始，警察說對方有監視器也有權利不給，社會局跟教育局互踢皮球，最後告訴她一事不兩罰，蔡姓老師在調查期間還疑似到另一間幼兒園任教。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，新北市教育局、社會局應立刻處理這個案件，依法查處蔡姓教保員的不適任，進入不適任教保服務員的資料庫，要求教育部應立刻修正幼教法及教保人員服務條例，幼教法中不得對幼童體罰或不當管教等規定條文應納入教保服務人員，也要明確規範違反者應予解聘及納入不是任教保人員資料庫。

吳思瑤說，幼教法只約束幼保服務機構的負責人跟其他服務人員，與幼兒接觸最密切的教保服務人員反而被遺漏，她會和賴品妤一起來把法補正。

幼教 教育局

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