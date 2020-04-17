蔡英文視察公糧倉稻米庫存有餘裕 雪中送炭助友邦
新冠肺炎疫情全球大流行，導致國際稻米市場價格波動幅度大，總統蔡英文上午視察嘉義縣新港鄉農會公糧倉，了解我國公糧稻米庫存情形，目前我國稻米公糧庫存86萬公噸，足夠供應國人需求，總統當場指示農委會主委陳吉仲，有餘裕時，對友邦及國際糧食短缺的國家，可適時提供援助，傳遞臺灣豐厚愛心與溫暖。
蔡英文肯定陳吉仲面對疫情整備做得很好，根據農委會提報資料，稻米、雜糧、蔬菜、畜產、水產、肥料及 農藥等，都供應無虞，呼籲國人多食用國產農產，提高糧食自給率到40 %。蔡英文視察公糧 ，看到倉庫滿坑滿谷稻米，感到開心，臉露微笑，請媒體拍照讓國人安心。
縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、新港農會理事長陳瑞仁等，陪同蔡英文視察，農糧署長胡忠一報告公糧整備情形，受疫情影響，印度、柬埔寨、緬甸都限制稻米出口，越南本來限制出口，改成出口配額，種種出口限制措施，造成國際糧價上漲。
我國有充裕的食米庫存，不但可以維持國內稻米價格穩定，還可以配合防疫需求，提撥2.5萬公噸公糧糙米生產防疫酒精，臺灣菸酒公司已於4月中旬投料生產，可確保生產酒精原料供應充足，不需擔憂進口物料可能供應短缺情形。
政府年收購公糧約30~40萬公噸，所儲備公糧除了作安全存糧外，每年供應學童、國軍食用及國內糧食救助，行有餘力，更提供國際人道糧食援助，今年已經提供9700公噸白米給我們的友邦以及需要的國家，後續仍將適時適量提供援助。
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