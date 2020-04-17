防疫優先！普亭宣布延後「勝利日」75周年慶祝活動

出身台灣雲林、政大畢業的張經義是獲有白宮官方和白宮記者協會「雙重認證」的華人白宮記者，也是白宮記者團唯一的中文媒體成員。照理說，他應是華人的驕傲或台灣人的光榮，但他因為任職大陸的媒體，在被美國總統川普點名時回答「我來自台灣」，反倒為他惹來麻煩。

2020-04-17 01:34