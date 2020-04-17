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防疫優先！普亭宣布延後「勝利日」75周年慶祝活動

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
俄羅斯總統普亭宣布延後舉行「勝利日」75周年慶祝活動。美聯社
俄羅斯總統普亭宣布延後舉行「勝利日」75周年慶祝活動。美聯社

新冠肺炎擴散之際，俄羅斯總統普亭16日宣布，延後原定於5月9日舉行的俄國擊敗納粹「勝利日」75周年慶祝活動。

普亭在電視講話中嚴肅地說，新冠病毒讓行經莫斯科紅場的龐大遊行公共集會太危險。普亭表示，「與疫情相關風險非常高，目前也尚未達到高峰。這讓我沒有理由準備遊行和其他慶典」，慶祝活動將在今年稍晚舉行。

先前，普亭延後原定於4月22日投票的休憲案公投，這項修憲案若通過，將允許他續任至2036年。

修憲公投和勝利日慶祝活動數月來一直高居俄羅斯政治活動行程之首，延後兩個活動對俄國來說，顯然是痛苦且艱難的決定。

普亭 俄羅斯 修憲

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