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德國收百萬口罩不提台灣 施景中：其實我們不是佛地魔

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
德國政府發言人塞柏特避談台灣。 圖／取自YouTube
德國政府發言人塞柏特避談台灣。 圖／取自YouTube

新冠肺炎全球大流行，我國「口罩外交」援助德國100萬片口罩，但德國接收後，以「謝謝他國援助」帶過。台大婦產科醫師施景中臉書表示，德國收到我們100萬個口罩後，馬上取消感謝儀式。因為我們無法說出口的「台灣」。「其實我們不是佛地魔」。

施景中表示，口罩送到他們的前線，能幫助到他們的醫療工作人員，我們的目的就達到了。真的要說，那個濟死扶傷的功德，哪裡是謝謝兩個字可以囊括的？

他說，德國、或新加坡朋友們或許有難言之隱，但台灣應該不會計較那些口頭上感謝的吧？「我認為我們應繼續堅持，即便對方無法表達感謝，而且再捐更多給需要的國家。Taiwan can help」。

網友附和「真心幫助別人，不用在意表面感謝與否，即便無法說出口，相信各國自有足夠的判斷力」、「施比受更有福」、「目的如果只是要幫助，有沒有謝謝；真的是其次。這個社會這種事情也是天天發生，無需玻璃心。謝謝施醫師的正能量」、「直接把口罩印上我們國旗送過去就好了。省著為難他們開口」。

口罩 德國 施景中

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