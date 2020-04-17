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綠擬提華航、護照正名公決版本 強化國際辨識性

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影

時代力量立院黨團及台灣基進立委陳柏惟分別提出華航、護照更名公決案，原預計今立法院會中處理。但民進黨團總召柯建銘稍早表示，黨團會針對二案提出版本在下周併案協商，今天院會不會處理，要待下周二。

民進黨團所提的護照更名公決案版本指出，行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。

民進黨團對華航更名公決案的版本則說明，交通部應積極研提強化華航之國際識別等相關政策，以避免與中國航空混淆之措施。提案內容分為兩大點，一、華航於國際上被誤認為是中國籍航空，造成國際形象混亂，交通部應以確保2300萬人民最佳利益為前提，強化台灣意象之國際辨識性。二、交通部應研提短、中、長期之華航改名計畫。短期應以不涉及改航權談判之飛機塗裝重新設計為主，如評估取消或極小化CHINA字樣並加註TAIWAN或台灣意象設計等方式；中長期應由交通部、外交部及政府相關單位研議，更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施，實質推動華航改名。

柯建銘說，公決案的議程今天原本就排在後面，下禮拜才會進行處理，朝野對二案都有共識，只是今天程序上還不到這裡。媒體詢問，是否在刻意拖延。柯建銘回應，沒有到這回事，今天不處理，下次會處理。

華航 民進黨 柯建銘

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