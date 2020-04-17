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周日不再賣口罩？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
央流行疫情指揮中心今日將於下午2時召開新冠肺炎例行記者會。圖／指揮中心提供
央流行疫情指揮中心今日將於下午2時召開新冠肺炎例行記者會。圖／指揮中心提供

口罩實名制2月6日上路，全台六、七千家藥局協助販售口罩，周一到周日連賣七天都沒有休息，不少第一線工作者反映身心俱疲。不過昨日傳出4月19日起，全國藥局及衛生所周日擬休息、不販售口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預計於今日記者會說明最新決定。

中央流行疫情指揮中心今日將於下午2時召開新冠肺炎例行記者會，暫訂由物資組（食藥署）與疫情監測組（疾管署）出席，說明疫情及防疫作為等事宜，並提供直播。

疫情 口罩 記者會 新冠肺炎

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