最快5月底調整到位 國民黨中央黨部擬減租兩層大搬風

國民黨中央黨部所在的八德大樓租約明年底到期，在黨主席江啟臣意志主導下，上周三中常會正式啟動「國民黨空間重設計」計畫，昨天（16日）下午黨中央召開空間調整會議，初步確定將以精簡租用樓層2層方式，取代原本搬家規畫。

目前國民黨租用八德大樓空間為B1至5樓共6層，原空間重整規畫打算退租2、4、5樓，僅留B1、1樓與黨指揮中樞的3樓，粗估能省下中央黨部目前一半租金，每年減少支出千餘萬元。

但昨天下午經跨部門整合提出各自空間需求後，改為僅減租2樓與5樓，其中5樓人事、財務、總務等不對外幕僚單位，集中至有管制的3樓，與黨主席、秘書長辦公室比鄰辦公，也方便就近指派行政業務。

原本要搬離的4樓，考慮黨史館內的黨史文物存有恆溫、恆濕與不宜搬遷需求，確定續租，主管的文傳會也會從2樓搬出後，遷至4樓，搭配原本也設在4樓的直播室設施，空間整體運用。

此外，1樓與B1包含政策會政研部、革實院與青年團，則將搬到離立院較近的智庫辦公大樓。而因2樓退租也必須搬出的組發會，則會在相關單位清出後，依照需求選擇B1或1樓做最後的辦公空間。

知情人士說，中常會雖通過黨中央3個月內完成「國民黨空間重設計」計畫，但黨秘書長李乾龍在內部會議則要求各牽涉單位上緊螺絲，目標5月底前完成搬遷，在目前幾已確定空間整併為主取代搬家的大方向下，各單位都已著手準備。