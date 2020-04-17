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陸媒：開罰張經義 限縮台灣人就業權

聯合報 / 記者賴錦宏／台北報導
陸委會開鍘張經義，大陸媒體質疑企圖限制台灣人的就業權。 （美聯社）
陸委會開鍘張經義，大陸媒體質疑企圖限制台灣人的就業權。 （美聯社）

針對陸委會宣布將對在上海東方衛視工作的台灣人張經義開罰，大陸媒體高層人士表示，張經義在華盛頓ＤＣ工作從未隱瞞自己的台灣人身分，陸委會開罰的時間點令人起疑。同時，陸委會企圖斬斷台灣人想到大陸企業工作的道路，限制台灣人的就業權，是拿石頭砸自己腳。

一位熟悉大陸衛視運作的高層人士指出，陸委會稱張經義涉及違反「兩岸條例」第卅三條第二項，不得任職中國黨、政、軍職的規定，要會同主管部門查處。陸委會的說法，不僅違背事實，也令人啞然失笑。

他說，張經義從來不是東方衛視或上海廣播電視台「編制內」人員，不是中共黨政軍體制內。大陸的衛視早已市場化，都是公司，要自負盈虧，和一般企業沒有兩樣，除了少數主管是廣播電視局下面的「編制內」，其他包含記者、編輯、導播，都是「約聘制」，是簽約的聘雇人員，一約三年，完全是市場化機制。這樣的合同員工，和中共的黨、政、軍，有什麼關係？

其次，張經義在華府工作多年，從未隱瞞自己是台灣人的身分。陸媒高層人士表示，「張經義是台灣人，說自己來自台灣，有什麼不對？」陸委會只因美國總統川普質疑張經義的提問，就要開罰，時機點令人起疑。

「難道台灣人無權在大陸國企、民企上班嗎？」大陸媒體高層表示，在大陸企業上班，就說是在中共黨政軍旗下任職，陸委會的做法，實際上就是限縮台灣人的就業權。

台灣出生的張經義，廿六歲赴美，原為電視新聞領域門外漢，因緣際會進入白宮採訪，卅一歲成為第一位獲得白宮官方和白宮記者協會「雙重認證」的華人白宮記者，也是白宮記者團唯一中文媒體成員。

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