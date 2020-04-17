新聞眼／「我來自台灣」…張經義一句話 兩岸獵巫

出身台灣雲林、政大畢業的張經義是獲有白宮官方和白宮記者協會「雙重認證」的華人白宮記者，也是白宮記者團唯一的中文媒體成員。照理說，他應是華人的驕傲或台灣人的光榮，但他因為任職大陸的媒體，在被美國總統川普點名時回答「我來自台灣」，反倒為他惹來麻煩。

陸委會表示會依兩岸人民關係條例第卅三條第二項依法開罰，張經義成為兩岸關係不佳下的另一個犧牲者。

多年來，兩岸關係一緊張，就有一些台灣民眾被依兩岸關條例處罰，二○○七年陳水扁執政時，鳳凰衛視的吳小莉以香港居民身分名列廣東省政協委員被處罰。

兩岸關係和緩時，這類的案子少很多，且不了了之，馬政府時期的內政部長李鴻源被問到相關人員違反此法條的查處進度時，就曾表示很為難，「有的是法律問題，有的是政治問題」。

兩岸交流這麼多年，大量的台灣人到了大陸，別說敏感的地方人大、政協，舉凡各地的行政、司法、教育、經貿與公共團體機構，都有很多台灣人參與並擔任管理職務，依陸委會的認定，他們都會因這條法律被處罰，包括那些協助台灣民眾的法院調解員、陪審員或各校編制內的老師。

兩岸人民關係條例當初立法的宗旨，是「考慮兩岸關係的現實需要，與維護台灣的安全需要」，它是「消極性」甚至是「禁制性」的，兩岸關係一旦不好，它立即變成一部隨時可入人於罪的法律。

張經義在東方衛視不過是個白宮記者，他未擔任東方衛視高層的主管職，更未有傷害台灣的行為，報導的新聞也沒有傷害到台灣。如果涉及到國安問題，還有近期通過的國安五法或反滲透法可以制裁他。

陸委會要對他開罰，只是進一步限縮台灣年輕人赴陸就業與發展機會。

上網看，即知兩岸網民對張經義多所批評，夾在兩岸中，台灣國籍成了獵巫的對象。