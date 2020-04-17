聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／「我來自台灣」…張經義一句話 兩岸獵巫

聯合報 / 記者陳言喬
東方衛視記者張經義（右）被陸委會認為涉嫌違反兩岸關係條例，雲林縣長張麗善（左）聲援表示，張經義是雲林子弟，勇於說出自己來自台灣。 圖／張麗善提供
東方衛視記者張經義（右）被陸委會認為涉嫌違反兩岸關係條例，雲林縣長張麗善（左）聲援表示，張經義是雲林子弟，勇於說出自己來自台灣。 圖／張麗善提供

出身台灣雲林、政大畢業的張經義是獲有白宮官方和白宮記者協會「雙重認證」的華人白宮記者，也是白宮記者團唯一的中文媒體成員。照理說，他應是華人的驕傲或台灣人的光榮，但他因為任職大陸的媒體，在被美國總統川普點名時回答「我來自台灣」，反倒為他惹來麻煩。

陸委會表示會依兩岸人民關係條例第卅三條第二項依法開罰，張經義成為兩岸關係不佳下的另一個犧牲者。

多年來，兩岸關係一緊張，就有一些台灣民眾被依兩岸關條例處罰，二○○七年陳水扁執政時，鳳凰衛視的吳小莉以香港居民身分名列廣東省政協委員被處罰。

兩岸關係和緩時，這類的案子少很多，且不了了之，馬政府時期的內政部長李鴻源被問到相關人員違反此法條的查處進度時，就曾表示很為難，「有的是法律問題，有的是政治問題」。

兩岸交流這麼多年，大量的台灣人到了大陸，別說敏感的地方人大、政協，舉凡各地的行政、司法、教育、經貿與公共團體機構，都有很多台灣人參與並擔任管理職務，依陸委會的認定，他們都會因這條法律被處罰，包括那些協助台灣民眾的法院調解員、陪審員或各校編制內的老師。

兩岸人民關係條例當初立法的宗旨，是「考慮兩岸關係的現實需要，與維護台灣的安全需要」，它是「消極性」甚至是「禁制性」的，兩岸關係一旦不好，它立即變成一部隨時可入人於罪的法律。

張經義在東方衛視不過是個白宮記者，他未擔任東方衛視高層的主管職，更未有傷害台灣的行為，報導的新聞也沒有傷害到台灣。如果涉及到國安問題，還有近期通過的國安五法或反滲透法可以制裁他。

陸委會要對他開罰，只是進一步限縮台灣年輕人赴陸就業與發展機會。

上網看，即知兩岸網民對張經義多所批評，夾在兩岸中，台灣國籍成了獵巫的對象。

白宮 台灣人 陸委會 陳水扁 川普 李鴻源 政大

延伸閱讀

陸委會開鍘 「張經義們」人人自危

台灣人擔任中國東方衛視記者 陸委會：違法

回應川普來自台灣 陸委會：張經義涉嫌違反兩岸人民關係條例

相關新聞

張經義任職陸媒白宮記者 陸委會要開罰

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨日表示，在中國大陸東方衛視擔任記者的台灣人張經義，其任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉嫌違反兩岸人民關係條例第卅三條第二項規定，陸委會將會同國家通訊傳播委員會與文化部責成主管機關進行查處。

陸委會要鍘張經義 部會互推不想「認領」

陸委會昨天宣布將對在上海東方衛視工作的台灣人張經義開罰，其任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉嫌違反兩岸人民關係條例第卅三條第二項規定，但陸委會宣布開鍘後，到底要由哪個主管機關調查處理並開罰，一時間理不清楚。

新聞眼／「我來自台灣」…張經義一句話 兩岸獵巫

出身台灣雲林、政大畢業的張經義是獲有白宮官方和白宮記者協會「雙重認證」的華人白宮記者，也是白宮記者團唯一的中文媒體成員。照理說，他應是華人的驕傲或台灣人的光榮，但他因為任職大陸的媒體，在被美國總統川普點名時回答「我來自台灣」，反倒為他惹來麻煩。

最快5月底調整到位 國民黨中央黨部擬減租兩層大搬風

國民黨中央黨部所在的八德大樓租約明年底到期，在黨主席江啟臣意志主導下，上周三中常會正式啟動「國民黨空間重設計」計畫，昨天...

任職陸企也違法？ 學者：認定模糊人人自危

上海東方衛視駐白宮記者張經義被陸委會指涉嫌違反兩岸關係條例，消息一出，引發外界譁然。學者與赴陸發展的台青認為，政府連張經義都要罰，是政治考量居多，簡直在找碴。

陸媒：開罰張經義 限縮台灣人就業權

針對陸委會宣布將對在上海東方衛視工作的台灣人張經義開罰，大陸媒體高層人士表示，張經義在華盛頓ＤＣ工作從未隱瞞自己的台灣人身分，陸委會開罰的時間點令人起疑。同時，陸委會企圖斬斷台灣人想到大陸企業工作的道路，限制台灣人的就業權，是拿石頭砸自己腳。

陸委會開鍘 「張經義們」人人自危

大陸上海東方衛視駐白宮記者張經義，日前在白宮例行記者會回答美國總統川普自己來自台灣，之後不僅成為兩岸網友爭辯的話題，我陸...

疫情當前 高碩泰：台北法促進美台全球夥伴關係

駐美代表高碩泰表示，在新冠肺炎疫情肆虐之際，台北法對台美發展全球夥伴關係至關重要，台灣盼透過資源與專業分享，讓雙方全球夥...

反制罷韓興訟開庭 韓方：「這是法官善與惡的選擇」

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，市長韓國瑜為反制聲請停止執行。台北高等行政法院今下午開庭調查，韓方強調，第一階段連...

藍催不在籍投票 中選會：民眾不信任

「僑胞能花5萬買機票回台投票，你認為他們的票會被買走嗎？」國民黨立委林為洲、溫玉霞16日召開「不在籍投票公聽會」，楊泰順等學者認為，移轉投票、通訊投票早在國外行之多年，技術更非門檻，關鍵卡在朝野欠缺互信。中選會則擔憂，改變投票制度會影響民眾對選舉的信任。

台灣口罩捐贈德國儀式臨時取消 疑中國施壓

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，台灣捐贈100萬片口罩給德國，原訂昨天舉行捐贈儀式，活動臨時...

德國收我百萬片口罩竟避談台灣 在台德國人：感到羞恥

新冠肺炎肆虐全球，我國政府在口罩產能充足後展開一波「口罩外交」，其中援助德國100萬片口罩，但德國接收後卻沒有公開道謝台灣，僅用「謝謝他國援助」草草帶過。雖然我外交部回應援助口罩沒有政治前提，也不期待受援助國表達感謝，但在中研院擔任研究助理的德國人戴達衛表示...

熱門新聞

圖表看疫情／英國新冠肺炎確診破10萬 全日本進入緊急狀態

日本首相安倍宣布全國進入緊急狀態 實施至5月6日

接獲WHO來電！張上淳證實昨天和專家短暫通話1小時

台灣再度「〇確診」！聶永真把紐時廣告改成這樣

德政府說不出對台感謝 外交部：捐口罩沒有期待被感謝

新冠病毒會屍傳人！ 泰國出現全球首例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。