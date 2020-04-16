陸委會開鍘 「張經義們」人人自危

大陸上海東方衛視駐白宮記者張經義，日前在白宮例行記者會回答美國總統川普自己來自台灣，之後不僅成為兩岸網友爭辯的話題，我陸委會昨天也以張違反兩岸條例為由將進行查處。然而，張經義在東方衛視任職多年，陸委會選在此時「辦人」的動機引人遐想，也讓「張經義們」人人自危，形同被迫要在當前緊繃的兩岸關係下選邊站。

陸委會昨天宣布張經義違反兩岸人民關係條例後，本報記者多次聯繫張經義，但至截稿時間為止，張本人並未對此事做出回應。

對於陸委會這種形同「棒打出頭鳥」的做法，也引發不少議論，認為如果張經義要被查處，那麼不少台灣民眾在大陸、甚至香港任職，是否也都得小心自己不要成為下一個張經義。

張經義在美國期間，先後於世界日報、鳳凰衛視和東方衛視任職。他在鳳凰衛視擔任駐白宮記者，與張經義在華府共事的友人表示，張對這個頭銜感到十分自豪，因為這個資歷讓他可以近身採訪美國總統乃至於白宮的動態。不過，2013年鳳凰衛視美洲台爆發公司高層涉嫌性騷擾員工遭提告的風波，張經義當時聲援同事，事後疑似因此被冷凍，2014年才跳槽到東方衛視。

張經義擔任白宮記者，也是白宮記者協會、白宮外國記者團成員，常隨美國總統出訪，並擔任隨行記者（pooler），隨行記者需快速記下總統的活動、談話內容等，並將筆記共享給其他白宮記者；他去年出版「白宮義見」一書，分享採訪白宮9年的觀察與心得。

不同於台灣媒體駐華府記者需顧白宮、國務院、國防部、國會、智庫等，張經義專注跑白宮新聞，熟悉白宮生態，也與白宮官員及美國多家媒體的白宮記者建立良好關係；可能因為熟面孔，總統或其他官員舉行記者會時，常點到張經義提問，有些官員還能念出他的中文名字。

張經義被點到提問時，一般都會先介紹所屬媒體，他在臉書粉絲專頁「張經義之『「白宮義見』」也寫上所屬組織，自我介紹為「SMG東方衛視白宮記者，白宮記者協會百年來第一個中文媒體記者成員」。

根據粉絲專頁的介紹，張經義經歷2012年與2016年美國總統大選，並隨前總統歐巴馬至古巴採訪其歷史之行，也是唯一近距見證川普和金正恩新加坡峰會的中文媒體記者。