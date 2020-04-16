反制罷韓興訟開庭 韓方：「這是法官善與惡的選擇」

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，市長韓國瑜為反制聲請停止執行。台北高等行政法院今下午開庭調查，韓方強調，第一階段連署明顯是偷跑，甚至出現「死人連署」偽造文書情事，提告是為維護程序正義，「這是善與惡的選擇，仰賴法官智慧。」

今年1月20日，中選會發函通知領銜人領取第二階段連署人名冊，並於60日內徵求連署。今年3月9日，罷韓團體提出第二階段連署書。4月7日，高雄市選委會開委員會議審查，確認已過22萬8134份門檻，將展開第三階段罷免投票。

韓國瑜認為「罷免連署偷跑」，宣傳活動在市長任職未滿1年時即開始進行宣傳並簽署罷免提案書，違反選罷法第75條規定，向法院聲請停止執行，另向行政院提訴願。

律師葉慶元認為，罷免提案人在韓市長就職未滿一年就開始進行罷免活動，違反正當法律程序，顯屬違法。「wecare高雄」等罷韓團體則以利害關係人身分，委任律師高榮志參加訴訟。

法官郭明禮開庭調查，首先釐清中選會發「函」是否屬「行政處分」，中選會及參加人認為僅是「觀念通知」，而韓方主張「是」，且具公法上爭議，可提起行政爭訟。

中選會委任律師李荃和說，1月20日的函有四項內容，完全是重申法條，通知領銜人符合要件、進入下一個階段，若未領取則視為放棄，並無法效性、外部性，如果領銜人放棄，並非中選會製造的法律效果。

葉慶元主張，中選會未調查事實，也未拒絕接受違法連署書，罷韓團體是明顯提前連署，且中選會命高雄市選委會對罷免提議書進行查核，卻拒絕接受對提案人不利的調查結果，「原處分」有重大瑕疵。

李荃和認為，經媒體大幅報導，韓知悉第一階段連署過關30天後才提訴願，已逾期提出救濟。韓方強調，從沒收到原處分，未閱卷前不知悉，會選擇閱卷是因坊間一直說韓市長怎麼沒動靜，才去瞭解發現違法情事。

依據行政程序法第98條第3項規定，未載明救濟教示條款的話，利害關係人享有知悉後1年的救濟期限。最高行政法院109年判字第60號也如此認定。

停止執行裁准與否，法官必須考量繼續執行是否會有緊急、重大、不可回復的損害，非由行政法院馬上介入。韓方主張，將邁入第三階段投票，具有急迫性且本案訴訟打完，市長任期已過，無法回復，且這情況無法歸責於韓。

李指1月就通過，韓當時不提救濟，直到4月才提，根本不緊急也不重大，等罷免通過再提「罷免無效之訴」也可能回復市長職務，行政法院沒有現在非介入不可的道理。

葉表示，正當法律程序被破壞，縱使3年後打贏官司，市長任期回復的了嗎？律師林石猛說，對方是混淆視聽，施政計劃被剝奪，難以回復。

「停止執行對公益有無重大影響？」林說，「考生提早4個月考國考，考試成績有參考價值嗎？」停止執行才是維護重大公益、程序正義，罷韓團體可以再重新連署，「這是善與惡的選擇，端看法官智慧」、「法院審理個案不得保護惡意，而向壞人學習。」