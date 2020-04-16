快訊

中共滲透角力戰之惡果？川普宣布美停止資助WHO

兒1.8萬罰單未繳屋遭法拍 婦跪求仍無法挽回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反制罷韓興訟開庭 韓方：「這是法官善與惡的選擇」

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
高雄市長韓國瑜委任律師葉慶元（左）。記者賴佩璇／攝影。
高雄市長韓國瑜委任律師葉慶元（左）。記者賴佩璇／攝影。

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，市長韓國瑜為反制聲請停止執行。台北高等行政法院今下午開庭調查，韓方強調，第一階段連署明顯是偷跑，甚至出現「死人連署」偽造文書情事，提告是為維護程序正義，「這是善與惡的選擇，仰賴法官智慧。」

今年1月20日，中選會發函通知領銜人領取第二階段連署人名冊，並於60日內徵求連署。今年3月9日，罷韓團體提出第二階段連署書。4月7日，高雄市選委會開委員會議審查，確認已過22萬8134份門檻，將展開第三階段罷免投票。

韓國瑜認為「罷免連署偷跑」，宣傳活動在市長任職未滿1年時即開始進行宣傳並簽署罷免提案書，違反選罷法第75條規定，向法院聲請停止執行，另向行政院提訴願。

律師葉慶元認為，罷免提案人在韓市長就職未滿一年就開始進行罷免活動，違反正當法律程序，顯屬違法。「wecare高雄」等罷韓團體則以利害關係人身分，委任律師高榮志參加訴訟。

法官郭明禮開庭調查，首先釐清中選會發「函」是否屬「行政處分」，中選會及參加人認為僅是「觀念通知」，而韓方主張「是」，且具公法上爭議，可提起行政爭訟。

中選會委任律師李荃和說，1月20日的函有四項內容，完全是重申法條，通知領銜人符合要件、進入下一個階段，若未領取則視為放棄，並無法效性、外部性，如果領銜人放棄，並非中選會製造的法律效果。

葉慶元主張，中選會未調查事實，也未拒絕接受違法連署書，罷韓團體是明顯提前連署，且中選會命高雄市選委會對罷免提議書進行查核，卻拒絕接受對提案人不利的調查結果，「原處分」有重大瑕疵。

李荃和認為，經媒體大幅報導，韓知悉第一階段連署過關30天後才提訴願，已逾期提出救濟。韓方強調，從沒收到原處分，未閱卷前不知悉，會選擇閱卷是因坊間一直說韓市長怎麼沒動靜，才去瞭解發現違法情事。

依據行政程序法第98條第3項規定，未載明救濟教示條款的話，利害關係人享有知悉後1年的救濟期限。最高行政法院109年判字第60號也如此認定。

停止執行裁准與否，法官必須考量繼續執行是否會有緊急、重大、不可回復的損害，非由行政法院馬上介入。韓方主張，將邁入第三階段投票，具有急迫性且本案訴訟打完，市長任期已過，無法回復，且這情況無法歸責於韓。

李指1月就通過，韓當時不提救濟，直到4月才提，根本不緊急也不重大，等罷免通過再提「罷免無效之訴」也可能回復市長職務，行政法院沒有現在非介入不可的道理。

葉表示，正當法律程序被破壞，縱使3年後打贏官司，市長任期回復的了嗎？律師林石猛說，對方是混淆視聽，施政計劃被剝奪，難以回復。

「停止執行對公益有無重大影響？」林說，「考生提早4個月考國考，考試成績有參考價值嗎？」停止執行才是維護重大公益、程序正義，罷韓團體可以再重新連署，「這是善與惡的選擇，端看法官智慧」、「法院審理個案不得保護惡意，而向壞人學習。」

李說，「韓國瑜是為私益，人民行使參政權是為公益。」被罷免也不是本案標的，如果打贏不會鬧雙胞，如果法院裁准，待本案訴訟一、兩年才會確定，「變相利用法院程序，架空人民行使罷免權，破壞社會公益！」法官諭知候核辦。

罷韓團體委任律師高榮志。記者賴佩璇／攝影。
罷韓團體委任律師高榮志。記者賴佩璇／攝影。
高雄市長韓國瑜委任律師林石猛（左）。記者賴佩璇／攝影。
高雄市長韓國瑜委任律師林石猛（左）。記者賴佩璇／攝影。

罷免 中選會 韓國瑜

延伸閱讀

陳菊被控罷韓主導者 總統府：嚴正駁斥！

高市打造愛情產業鏈 推遊艇婚禮專案

高雄市議會22日到24日開臨時會 陸淑美：韓國瑜要列席

影／韓國瑜反制連署將開庭 罷韓團體律師法律分析

相關新聞

反制罷韓興訟開庭 韓方：「這是法官善與惡的選擇」

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，市長韓國瑜為反制聲請停止執行。台北高等行政法院今下午開庭調查，韓方強調，第一階段連...

疫情當前 高碩泰：台北法促進美台全球夥伴關係

駐美代表高碩泰表示，在新冠肺炎疫情肆虐之際，台北法對台美發展全球夥伴關係至關重要，台灣盼透過資源與專業分享，讓雙方全球夥...

藍催不在籍投票 中選會：民眾不信任

「僑胞能花5萬買機票回台投票，你認為他們的票會被買走嗎？」國民黨立委林為洲、溫玉霞16日召開「不在籍投票公聽會」，楊泰順等學者認為，移轉投票、通訊投票早在國外行之多年，技術更非門檻，關鍵卡在朝野欠缺互信。中選會則擔憂，改變投票制度會影響民眾對選舉的信任。

台灣口罩捐贈德國儀式臨時取消 疑中國施壓

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，台灣捐贈100萬片口罩給德國，原訂昨天舉行捐贈儀式，活動臨時...

德國收我百萬片口罩竟避談台灣 在台德國人：感到羞恥

新冠肺炎肆虐全球，我國政府在口罩產能充足後展開一波「口罩外交」，其中援助德國100萬片口罩，但德國接收後卻沒有公開道謝台灣，僅用「謝謝他國援助」草草帶過。雖然我外交部回應援助口罩沒有政治前提，也不期待受援助國表達感謝，但在中研院擔任研究助理的德國人戴達衛表示...

簡舒培質疑「學姐」人事案 柯文哲跳針「我搞不清楚」

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，2020大選落幕後，成功進入國會，跑輔選的「學姐」黃瀞瑩，最後也回鍋北市府，繼續擔任北市...

議員曝聯醫降薪、人員出走 柯文哲：沒聽陳佩琪說降薪

台北市長柯文哲今天赴市議市政報告，民進黨台北市議員許淑華質疑，聯合醫院出現降薪、醫生出走的問題，柯文哲聽聞後感到驚訝，直...

林智堅實測藥局買口罩 向藍營喊話：少點政治口水

國民黨串聯全國22縣市議會發起「紓困發現金，防疫要口罩」活動，要求政府讓人民買口罩免排隊，對此，新竹市長林智堅向藍營喊話...

陳菊被控罷韓主導者 總統府：嚴正駁斥！

針對罷韓行動，高雄市長韓國瑜律師、國民黨考紀會主委葉慶元直指，罷韓團體背後的主導者是總統府祕書長陳菊。葉慶元說，多數高雄...

台灣人擔任中國東方衛視記者 陸委會：違法

陸委會表示，中國東方衛視記者張經義具台灣身分，但其任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉及違反兩岸人民關係條例第33...

張經義違反兩岸人民條例 張麗善：聲援無關政治、兩岸

陸委會副主委邱垂正今天表示，中國東方衛視駐白宮記者張經義涉嫌違反兩岸人民關係條例。日前聲援雲林縣長張麗善表示，聲援無關政...

北部確診酒店女公關接觸者採檢全陰性 感染源仍不明

北部確診新冠肺炎酒店女公關（案379）又有新進度，目前案379疫調部分應該是都已經完成了，相關接觸者分佈地是以台北市居多...

熱門新聞

圖表看疫情／俄羅斯確診再創單日新高 全日本進入緊急狀態

接獲WHO來電！張上淳證實昨天和專家短暫通話1小時

日本首相安倍宣布全國進入緊急狀態 實施至5月6日

德政府說不出對台感謝 外交部：捐口罩沒有期待被感謝

PTT「護國神文」有洋蔥 原PO：幸好防疫讓呼吸病房的爸爸醫療不匱乏

新冠病毒會屍傳人！ 泰國出現全球首例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。