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藍催不在籍投票 中選會：民眾不信任

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
為落實憲法第17條保障人民選舉權利，國民黨立委林為洲（右2）、溫玉霞（左）等18人連署立「公民不在籍投票法」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
為落實憲法第17條保障人民選舉權利，國民黨立委林為洲（右2）、溫玉霞（左）等18人連署立「公民不在籍投票法」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「僑胞能花5萬買機票回台投票，你認為他們的票會被買走嗎？」國民黨立委林為洲、溫玉霞16日召開「不在籍投票公聽會」，楊泰順等學者認為，移轉投票、通訊投票早在國外行之多年，技術更非門檻，關鍵卡在朝野欠缺互信。中選會則擔憂，改變投票制度會影響民眾對選舉的信任。

技術早就應該克服

「台灣社會素質夠高，卻對舞弊過度擔心。」文化政治系教授楊泰順指出，很多國家只要陳述理由就可郵寄（通訊）或移轉投票，如軍人的不在籍投票，就可授權國防部處理，中選會不必全部包攬。但各式不在籍投票沒有互通性，電子或網路投票也一樣，沒有經驗可以借鑑，在嘗試錯誤的過程中，要視國情去適應。

「其實朝野政黨菁英彼此的不信任才是關鍵。」中研院政研所博士吳重禮認為，移轉投票會對特定區域產生壓力，最理想的狀況是採取電子投票。「如果你可以信任花錢在線上買股票、黃金，為何不能信任線上投票？」電子投票可以雙認證，以現在的科技很容易處理，「否則唐鳳就應該下台了不是嗎？（眾笑）」

世界台商總會北美洲顧問鄭碧鳳表示，現在已經是21世紀，只要是中華民國的國民，不管在什麼地方，權利都不能被剝奪。現在申報所得稅，不是老早就可以用自然人憑證跟健保卡線上完成嗎？更何況現在的資安比以前進步太多了。她強調，「不怕難，只怕懶，不缺關心國家的人民，只怕不努力捍衛人民權利的政府。」

不樂見損害公平性

台師大公教系教授黃信豪指出，愛沙尼亞是第一個使用i-Voting的國家，「很諷刺的是機器還是台灣製造的（眾笑）。」不在籍投票如果從台灣開始，再漸進推到海外，會否有違憲的問題？因為憲法要求「普通平等」，可能需要立專法規範。

「戶籍所在地不一定是生活所在地。」世新行管系教授莊文忠表示，很多人跟戶籍地反而沒什麼互動性，而對所生活縣市的首長評價比較有感覺。不在籍對離島地區的影響很大，如果選舉的決戰在境外，「對當地選民到底公不公平？」另外，戶籍要怎麼認定？如果要干擾選舉就動員轉戶籍投票，會造成很大困擾。

內政部民政司副司長鄭英弘回應，公投法25條已賦予不在籍投票法源，建議公投可先行，視狀況做為選舉推動的參考，漸進實施，電子投票有被竄改或被駭客的可能性，不建議第一次就採用。中選會選舉處長蕭美玲則說，不希望新制度影響到人民對選務的信任，至於公投的電子連署系統，已經建置好在做資安測試。

楊泰順強調，不在籍投票的投票率也只有約34.6%，其實不會變得對政治比較熱心。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

世界台商總會北美洲顧問鄭碧鳳說，「不缺關心國家的人民，只怕不努力捍衛人民權利的政府。」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

國民黨立委溫玉霞說：「僑胞能花5萬買機票回台投票，你認為他們的票會被買走嗎？」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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投票率 中選會

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