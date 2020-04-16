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德國收我百萬片口罩竟避談台灣 在台德國人：感到羞恥

聯合新聞網 / 綜合報導
德國政府發言人塞柏特。 圖／取自YouTube
德國政府發言人塞柏特。 圖／取自YouTube

新冠肺炎肆虐全球，我國政府在口罩產能充足後展開一波「口罩外交」，其中援助德國100萬片口罩，但德國接收後卻沒有公開道謝台灣，僅用「謝謝他國援助」草草帶過。雖然我外交部回應援助口罩沒有政治前提，也不期待受援助國表達感謝，但在中研院擔任研究助理的德國人戴達衛，他對德國政府發言感到痛心，直言「身為德國人，感到非常遺憾和羞恥」。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）接收到台灣援助的100萬片口罩後，僅以「謝謝他國援助」帶過，當塞柏特被問到是否因中國施壓，而不能宣揚接受台灣贈與的物資時，德國外交部發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）則說，不清楚德國在這件事情當中扮演的角色。對於德國政府在記者會上避談台灣，目前在中研院擔任研究助理的德國人戴達衛於臉書痛心表示，「身為德國人，我感到非常遺憾和羞恥」。此外，記者會上政府絕口不提「台灣」二字，讓德國駐台記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）氣得大罵「簡直是可恥」。

雖然無法獲得德國政府正面以「台灣」二字感謝，我外交部仍回應援助他國口罩沒有任何政治前提，也沒有期待對方要謝謝我們，若受贈國家表示感謝，我們也很感激。反觀同在台灣這波「口罩外交」援助名單上的英國，根據英國在台辦事處表示，已有好幾位英國政府官員透過推特向台灣表示感謝，其中包括英國商業、能源暨產業部部長史凱利（Paul Scully）、英國國際貿易部部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勛爵，以及英國國際貿易部駐亞太地區貿易公使布蕾克勛爵等人，「我們再次感謝台灣！Thank you TAIWAN」。

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