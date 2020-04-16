陳菊被控罷韓主導者 總統府：嚴正駁斥！

針對罷韓行動，高雄市長韓國瑜律師、國民黨考紀會主委葉慶元直指，罷韓團體背後的主導者是總統府祕書長陳菊。葉慶元說，多數高雄市民當初選擇韓國瑜擔任市長，敗選的人，尤其是陳菊團隊的人換個名義出來罷免，希望透過1/4低門檻就把絕對多數當選的韓國瑜罷免掉。

對此，總統府今嚴正駁斥。總統府發言人張惇涵表示，選舉與罷免市長是屬於高雄市民的自主權利，任何政黨與政治人物，均不應該、也不可能主導，也都必須尊重高雄市民的選擇。而陳菊亦從未參與罷韓團體任何活動，更不曾對罷韓團體表述任何相關意見。

張惇涵表示，葉慶元身為法律人，不應毫無證據含沙射影，進行政治抹黑；特別是疫情期間，政府忙於防疫工作，胡亂指控的政治口水都應該停止，勿影響防疫工作之進行。