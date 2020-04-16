張經義違反兩岸人民條例 張麗善：聲援無關政治、兩岸

陸委會副主委邱垂正今天表示，中國東方衛視駐白宮記者張經義涉嫌違反兩岸人民關係條例。日前聲援雲林縣長張麗善表示，聲援無關政治、兩岸。

張經義日前在白宮記者會，被美國總統川普提問時回答「來自台灣」引發討論。邱垂正提到，張經義具有台灣人民身分，擔任上海東方衛視駐白宮記者，兼上海廣播電視台北美新聞中心主編，由於上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位。

張經義涉及違反兩岸條例第33條第2項，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務，或為其成員等相關規範，陸委會將會同相關機關盡快進行查處。

雲林縣長張麗善日前聲援表示，張經義不僅是「正港ㄟ台灣人」，還是來自我們雲林的子弟。她說，「我來自台灣」這句話本來就應該驕傲的大聲說出來，不必遮遮掩掩，身為雲林縣長，她支持張經義表達言論的自由，也捨不得雲林子弟遭此霸凌。

對於張經義涉嫌違反兩岸人民關係條例，張麗善指出，張經義是道道地地的台灣人，她聲援台灣子弟人之常情，無關乎政治立場也無關兩岸關係。