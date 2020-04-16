北部確診酒店女公關接觸者採檢全陰性 感染源仍不明

北部確診新冠肺炎酒店女公關（案379）又有新進度，目前案379疫調部分應該是都已經完成了，相關接觸者分佈地是以台北市居多。指揮中心發言人莊人祥表示，已採檢的部分，主要已經採檢了21位，接觸者採檢結果全部都是陰性，該女公關感染源還要再調查。

有關案379的相關接觸者部分，目前指揮中心有調查了123位，職場接觸者有96位、家屬有4位、其他有23位。當中有需要居家隔離的有65位，其中家屬4位、職場接觸者59位，還有其他2位。