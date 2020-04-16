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陸委會：不願見到ECFA中止 尚無陸官方的中止訊息

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片

對於有大陸學者倡議中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的問題，陸委會發言人邱垂正今（16）日表示，過去兩岸簽署的協議，都持續有效，政府也在持續落實ECFA，中止ECFA會造成業者的損失以及傷害兩岸關係，是我方不願見到的結果，截至目前，ECFA對於中止訂有規範，目前並無陸方官方將中止協議的訊息。

上海東方衛視記者張經義，在美國白宮採訪時回應美國總統川普「來自台灣」，邱垂正對此表示，張經義具有台灣身分，他擔任上海東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編，由於上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張經義已涉及違反兩岸人民關係條例第三十三條第二項，國人不得擔任中國大陸黨政軍職務的規定。

據了解，張經義是雲林縣人，曾持我國護照入境。邱垂正說，陸委會將會同相關機關儘速依法查處。據了解，根據罰則，將可處十萬至五十萬元的罰款。

上海 ECFA 邱垂正

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