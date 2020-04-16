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【重磅快評】兩岸口罩外交戰爭 台灣罩在七吋上？

聯合報 / 主筆室
台灣的口罩外交，在美國似乎罩得恰到好處。但台灣全球大撒罩，雖獲得美國、歐盟和相關國家的讚揚與感謝，卻非暢行無阻。圖／報系資料照片
台灣的口罩外交，在美國似乎罩得恰到好處。但台灣全球大撒罩，雖獲得美國、歐盟和相關國家的讚揚與感謝，卻非暢行無阻。圖／報系資料照片

在美國和台灣聯手痛毆世衛組織及世衛幹事長譚德塞，並擊掌相慶之際，華盛頓郵報報導，白宮人員因為買不到口罩，向台灣求助，台灣三月便提供美國50萬片口罩，而其中3600片還專門保留給白宮及國安會人員使用。

兩岸各自內部疫情未歇，但雙方的口罩外交戰爭已經打得如火如荼。

北京向全球捐贈或輸出醫療設備和防疫物資，並派出醫療隊伍，協助世界抗疫——包括美國在內。美國亟需來自中國大陸的醫療物資，但高度警惕北京趁機襲奪美國自己讓位的全球領導角色。中國口罩大外宣攻勢頗有斬獲，但在歐洲紛傳口罩品質不佳，在法國文宣也踢到鐵板。

如果從美台共同對付世衛組織和譚德塞的「組合拳」來看，台灣的口罩外交，在美國似乎罩得恰到好處。雖然台灣預計捐贈的350萬片口罩，對美國需求來說不算太多，而且川普也仍拒戴口罩，但至少那贈給白宮及國安全人員的3600片口罩，還真是罩在美國的七吋上。

但台灣全球大撒罩，雖獲得美國、歐盟和相關國家的讚揚與感謝，卻非暢行無阻。

台灣駐日代表謝長廷上周在臉書透露了兩岸口罩外交戰爭的壓力。他說，中國不斷在日本各地捐贈口罩等防疫物資，尤其北海道，更是大手筆的幾十萬片口罩，搏取當地人士不少好感，在比較心理下，給各地館處同仁帶來不少壓力。

媒體也報導，曾獲贈台灣100萬片口罩的德國，其政府卻說不出一個「謝」字，德國外交部發言人說不知道任何德國參與這事情的角色，德國政府發言人則避談「台灣」，只說德國會自己找其他國家幫忙，也感謝其他國家協助。

同樣的撒罩尷尬，在芬蘭上演不同的情節。芬蘭政府說，不接受任何國家的官方捐贈；我國外交部也說，台灣並未接獲芬蘭援贈請求。

兩岸口罩外交格局不同，目標互異，但從美國打到世衛，早已打成一場混戰。北京想以領導全球戰疫來洗刷疫情源起散播責任，也為後新冠時代的全球領導角色超前部署。美國不願領導世界，更不樂見中國領導世界，川普還想把抗疫不力責任丟給世衛，最後把帳算到中國頭上，台灣則是美國最佳應用工具。

台灣希望以圍點打援，營造重返世衛大會的國際聲勢，更不僅抱緊美國大腿，而是根本就想拿口罩把自己綁在美國大腿上。不過，從川普切斷世衛金援，全球反應盡皆不以為然來看，台灣拿口罩當繃帶，風險不小。

北京 川普 新冠肺炎 譚德塞

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