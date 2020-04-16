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德國說不出的感謝英國說 部長級官員推特感謝台灣

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
英國商業、能源暨產業部部長史凱利在推特上感謝台灣。圖／取自推特
英國商業、能源暨產業部部長史凱利在推特上感謝台灣。圖／取自推特

台灣捐給英國口罩已經抵達，英國在台辦事處今天表示，已有好幾位英國政府官員透過推特向台灣表示感謝，包括兩位部長級官員都在臉書上說謝謝台灣。

台灣捐給英國100萬片口罩，英國在台辦事處今天在臉書上表示，口罩抵達英國的短短一兩天內，已有數位英國政府官員透過推特向台灣表示感謝，其中包括英國商業、能源暨產業部部長史凱利（Paul Scully）、英國國際貿易部部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勛爵，以及英國國際貿易部駐亞太地區貿易公使布蕾克勛爵等人，「我們再次感謝台灣！Thank you TAIWAN!」

史凱利在推特上表示，謝謝台灣的朋友，口罩抵達了英國，還標籤「台灣能幫忙」，韓斯則說，謝謝台灣，也謝謝居中幫忙的英國在台辦事處等單位。福克納勛爵則說，期盼和台灣在器材及抗疫經驗上有更多分享和交流，也說會一起共度這一切。

英國國際貿易部部長韓斯在推特上感謝台灣。圖／取自推特
英國國際貿易部部長韓斯在推特上感謝台灣。圖／取自推特
英國國際貿易部駐亞太地區貿易公使布蕾克勛爵在推特上感謝台灣。圖／取自推特
英國國際貿易部駐亞太地區貿易公使布蕾克勛爵在推特上感謝台灣。圖／取自推特

英國 口罩

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