德國說不出的感謝英國說 部長級官員推特感謝台灣

台灣捐給英國的口罩已經抵達，英國在台辦事處今天表示，已有好幾位英國政府官員透過推特向台灣表示感謝，包括兩位部長級官員都在臉書上說謝謝台灣。

台灣捐給英國100萬片口罩，英國在台辦事處今天在臉書上表示，口罩抵達英國的短短一兩天內，已有數位英國政府官員透過推特向台灣表示感謝，其中包括英國商業、能源暨產業部部長史凱利（Paul Scully）、英國國際貿易部部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勛爵，以及英國國際貿易部駐亞太地區貿易公使布蕾克勛爵等人，「我們再次感謝台灣！Thank you TAIWAN!」