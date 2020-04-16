黃復興青壯化 主委臧幼俠：放下身段找回失聯黨員

國民黨主席江啟臣今天上午主持黃復興黨部主委交接典禮，新任黃復興黨部主委臧幼俠表示，找回近20萬名失聯黨員是未來最重要任務；而國民黨推動黨務年輕化，臧也說黃復興不可能一下子年輕化，將會努力先做到青壯化。

臧幼俠受訪時表示，國民黨推動黨務年輕化，但黃復興黨部不可能一下子年輕化，因為他們退伍時年紀就很大了，會先做到「青壯化」。臧坦言，過去軍中存在官階文化，但既然大家退役了，絕對不能在行程官階觀念，領導者要放下身段，「雖然鐵票有點生鏽，但相信很快就能除鏽」。

臧幼俠說，推動黃復興青壯化，就是要努力找回失聯黨員，讓老黨員回娘家，以服務代替領導。他說，領導者要先放下身段，相處上不要有高低層次之分，破除彼此的距離隔閡，找出黨員和黨失聯的原因，讓大家都很樂意加入黃復興大家庭。