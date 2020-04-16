「患難見真情」 外交部宣布捐贈日本200萬片口罩

外交部今天表示，今天下午台灣日本關係協會會長邱義仁代表我國政府捐贈日本200萬片口罩，由日本台灣交流協會代表泉裕泰代表接受捐贈清單，捐贈物資將另於近日內啟運赴日。

外交部發布新聞稿表示，新冠肺炎疫情日益嚴峻，日本各地更出現醫療院所內部感染的情況，包含日本國會友台組織「日華議員懇談會」以及不少民間團體，皆向我國政府表達希望援助日本醫療物資。

外交部表示，綜合考量台日雙方疫情發展、以及我國國內口罩產能提升等因素，我國決定向日本提供200萬片口罩，協助日方抗疫，強化雙方防疫合作，貫徹「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）的決心，這批口罩將透過「日華議員懇談會」轉致日方，提供日本國內一線醫療人員。

外交部表示，「患難見真情、風雨生信心」，台日雙方每逢天然災害發生時，均能相互伸出援手，發展深厚穩固的友誼，建立互相扶持的典範，這次疫情肆虐全球，台日雙方均有國民受困海外情形，不論鑽石公主號遊輪包機案，或者協助國人自秘魯、印度、斐濟返國等案例，在台日攜手合作下均能順利完成任務，再次見證台日友誼的緊密與強韌。

外交部表示，台日之間共享價值，在各層面互為密切合作夥伴及重要友人，今日面臨人類重大威脅的新冠肺炎，雙方特別應在公衛防疫方面加強合作，我國期盼強化與日本就疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等各項議題的合作，共同維護人類健康安全。

日本台灣交流協會也在網站上發布捐贈消息，交流協會表示，新冠肺炎持續在世界急速蔓延，台灣在控制疫情上取得了巨大的成就，對國際社會做出了各種貢獻，受到世界極大關注，這次台灣日本關係協會向日本捐贈口罩，日本台灣交流協會表示由衷地感謝。

交流協會表示，為了防止疫情擴散，不造成地理上的鴻溝，各國的合作與對應非常重要，從這個觀點出發，日本將繼續大力支持包括台灣參與在世界衛生組織在內的國際組織，日本和台灣之間的關係非常密切，交流協會今後也將繼續努力，強化與深化日台關係。