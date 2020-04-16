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選北市長呼聲高過吳怡農、蔣萬安 陳時中：我沒要選舉

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠陳雨鑫羅真／台北即時報導
陳時中說，「我並沒有要選舉打算，什麼時候都沒有。」圖／指揮中心提供
陳時中說，「我並沒有要選舉打算，什麼時候都沒有。」圖／指揮中心提供

我國自本周二起，新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，民眾口中的「阿中部長」、指揮官陳時中在近期一份「明天就是台北市長選舉」網路問卷中，呼聲高於立委蔣萬安及曾參選立委失利的吳怡農，面對這樣的結果，但陳時中只說，「我並沒有要選舉打算，什麼時候都沒有。」

指揮中心今天再次宣布，我國今日無新增新確診個案，今天也記者在例行記者會中問及陳時中在網路上被拱參選台北市市長呼聲極高，陳時中表示，自己並沒有要選舉打算，什麼時候都沒有。

回答完畢，陳時中也不忘提醒，雖然今天零確診，不能鬆懈，勤洗手、戴口罩、社交距離維持，養成一個國民習慣。另外，如吃飯咳嗽捂嘴習慣也要維持好，千萬別因疫情趨緩就放鬆，社交距離不可以變短。

陳時中 社交距離 蔣萬安 吳怡農

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