發燒有上呼吸道症狀 黃珊珊：二採陰性才回來

新冠肺炎疫情延燒，被認為是台北市長柯文哲「接班人」的副市長黃珊珊，近來肩負防疫箱觀重責，卻疑似因過度操勞發燒、出現上呼吸道症狀而接連兩天取消公開行程，今天主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第30次應變會議後，前往議會時受訪，針對身體狀況，黃坦言有採檢，「二採陰性，所以才能回來啊，呵呵呵」。

黃珊珊表示，該做的檢查都做了，身體都已經恢復了，只是喉嚨可能講太多話，還是有點啞，要休養一下；她到醫院檢查有被採檢，「因為是呼吸道症狀，當然要被採檢」；她當天早上去市場，下午有點發熱，就去醫院檢查，並依照相關規定通報。

至於採檢結果，黃珊珊說，「二採陰性，所以才能回來啊，呵呵呵」；依規定她已經解除了，不用三採。

談到口罩販賣機，黃珊珊則說，口罩販賣機一次賣300分口罩是她跟中央協調來的，也是以此來試辦，需要長時間的測試，增加機台，供應分數就會增加，例如要增加到6台機器，就要爭取1800分口罩，當初已經跟中央說要12行政區試辦，中央也有答應，期盼一個健康服務中心可以取代4、5個藥局的量，未來能減輕藥局負擔。