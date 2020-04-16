何晶：我個人欠台灣總統一個道歉

新加坡總理夫人何晶昨天在臉書分享台灣政論節目提及網軍出征等內容，她今天在貼文後補充說，她個人欠台灣總統一個道歉，希望在比較平靜的時候做出修補。

何晶昨天在臉書分享一位新加坡媽媽的心聲，這位媽媽的兒子有嚴重耳鳴，因此睡不好有黑眼圈，他們上網搜尋，找到台灣的診所並飛到台灣治療，經過三天後耳鳴的情況有所改善，兒子終於可以睡上幾個小時，這也是幾個月來第一次能這樣睡覺。

何晶說，但療程進行到一半時遇上新冠肺炎疫情爆發，讓這對母子很猶豫是否要繼續治療，且星國當時正呼籲在海外的年輕人返國，他們決定留在台灣繼續治療，現在這位母親的兒子已經康復並返回新加坡，並完成入境的隔離。

何晶說，台灣是這對母子的救命恩人，這位母親的兒子情況大為改善，她最近遇到這位母親，這位母親笑得很開心，「對於這個還有其他的協助，我完全為台灣鼓掌」，也說在這場對抗新冠肺炎的疫情中，沒有人能置身事外，只要我們能更幫助別人，我們就能一起克服。

而何晶這篇貼文附的影片片段是政論節目「正經龍鳳配」，內容批評台灣政府使用口罩外交、台灣網軍出征等，也提到台星關係惡化等，引發討論。

何晶今天在原貼文下補充內容，標註是「後記」，她說她不同意影片中的部分內容，但她想要分享那對新加坡母子的故事，他們顯然受惠於台灣的幫助和支持。

何晶說請大家忽略影片搭配的封面照片，也說她不會編輯影片，只是分享，最後提到她個人欠台灣總統一個道歉，希望能在比較平靜時修補，「同時，我也向她道歉」。